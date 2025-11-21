Lũ trên các sông Lu, Cái Phan Rang có khả năng lên trở lại 21/11/2025 08:49

(PLO)- Lũ trên các sông Nam Khánh Hòa như sông Lu và sông Cái Phan Rang có khả năng lên trở lại, dao động ở mức báo động 1-2.

Ngày 21-11, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa có báo cáo nhận định lũ trên các sông Lu và sông Cái Phan Rang có khả năng lên trở lại, dao động ở mức báo động 1-2.

Lũ trên sông Cái Phan Rang có khả năng lên trở lại.

Cơ quan khí tượng cho biết tính đến 7 giờ ngày 21-11, mực nước sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Dục Mỹ là 15,64 m, trên mức báo động 1 là 0,14m; tại trạm Ninh Hòa là 6,28 m trên mức báo động 3 là 0,58m. Mực nước sông Cái Nha Trang tại trạm Đồng Trăng là 8,31 m, trên mức báo động 1 là 0,31 m. -

Mực nước sông Cái Phan Rang tại trạm Tân Mỹ là 36,12 m, trên mức báo động 1 là 0,62 m; tại trạm Phan Rang là 3,14 m, dưới mức báo động 2 là 0,36 m.

Theo nhận định, trong ngày và đêm 21-11, tỉnh Khánh Hòa nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, cục bộ phía bắc tỉnh có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa dự báo các nơi phổ biến phía bắc và vùng ven biển từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm, phía nam 30-60 mm, có nơi trên 80 mm.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục giảm chậm, duy trì trên mức báo động 3. Sông Cái Nha Trang lũ dao động ở trên dưới mức báo động 1. Riêng lũ trên các sông Nam Khánh Hòa như Sông Lu và sông Cái Phan Rang có khả năng lên trở lại, dao động ở mức báo động 1-2.

Người dân Phan Rang hỗ trợ thức ăn, nước uống cho người dân tại những điểm bị ngập lụt.

Theo Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, hiện đã giảm lưu lượng xả lũ trên các hồ chứa. Lúc 7 giờ ngày 21-11, hồ Sông Cái đang xả với lưu lượng dưới 600 m3/s.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ những ngày qua đã làm 14 người chết, một người mất tích và 20 người bị thương. Địa phương nhận định hiện khả năng thiệt hại về người có thể tăng do nhiều khu vực miền núi, vùng trũng thấp bị ngập sâu, chia cắt, mất thông tin liên lạc.

Mưa lũ cũng làm hư hại hơn 12.000 ha ruộng lúa, hoa màu và hàng nhiều công trình bị sập, hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 760 tỉ đồng.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn 162 điểm tại 54 xã, phường bị ngập lụt và 126 điểm trên 15 tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở. Nhiều gia đình bị nước lũ dâng cao đến mái nhà, cần hỗ trợ sơ tán.

Lực lượng cứu hộ đưa cụ già bị liệt đi sơ tán trong đêm.

Tỉnh Khánh Hòa đang duy trì lực lượng cứu hộ, sơ tán người dân ở những nơi bị cô lập, mắc kẹt. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì nước lũ chảy xiết, không liên lạc được.

Tối 20-11, lực lượng cứu hộ phòng PC07 đã kịp thời cứu hộ được chín người bị cô lập tại tổ 2 xã Diên Khánh đưa về địa điểm an toàn, trong đó có một cụ già bị liệt.