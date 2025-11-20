Khánh Hòa: 14 người tử vong do mưa lũ và có khả năng còn tăng 20/11/2025 18:31

(PLO)- Mưa lũ đã làm 14 người tử vong ở Khánh Hòa, tuy nhiên địa phương nhận định thiệt hại về người có thể tăng cao do nhiều khu vực miền núi, vùng trũng thấp bị ngập sâu, chia cắt.

Ngày 20-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đến Khánh Hòa để kiểm tra, chỉ đạo công tác triển khai ứng phó khẩn cấp lũ lụt tại Khánh Hòa.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn công công tác bay trực thăng thị sát toàn bộ vùng ngập lụt tại Khánh Hòa .Ảnh: VGP/Gia Huy

Phó Thủ tướng đã thị sát toàn bộ vùng ngập lụt ở Khánh Hòa bằng trực thăng để nắm rõ tình hình các khu vực bị ngập sâu và cô lập.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, địa phương đã huy động lực lượng tham gia ứng phó với mưa lũ gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ, các đơn vị vũ trang đóng trên địa bàn với hơn 15.000 cán bộ chiến sĩ; cùng với 227 xe cứu hộ, xe chữa cháy, ô tô chở quân, xe tải, xuồng canô.

Lực lượng cứu hộ huy động thêm cano để ứng cứu người dân bị mắc kẹt và tiếp tế lương thực.

Lực lượng cứu hộ đã sơ tán 846 hộ dân với hơn 3.100 nhân khẩu tại các khu vực bị ngập sâu, xung yếu đến nơi an toàn. Hiện nay, các lực lượng tiếp tục công tác cứu hộ, sơ tán người dân bị nước ngập, cô lập và nước chảy xiết không thể di chuyển.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết theo thống kê sơ bộ ban đầu mưa lũ đã làm 14 người chết, một người mất tích và 20 người bị thương. Địa phương nhận định hiện khả năng thiệt hại về người có thể tăng do nhiều khu vực miền núi, vùng trũng thấp bị ngập sâu, chia cắt, mất thông tin liên lạc.

Mưa lũ cũng làm hư hại hơn 12.000 ha ruộng lúa, hoa màu và hàng nhiều công trình bị sập, hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 760 tỉ đồng.

Mưa lũ khiến nhiều người chết ở Khánh Hòa.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, trên địa bàn tỉnh có có mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Nước lũ trên các các sông tỉnh Khánh Hòa tiếp tục lên.

Hiện, tỉnh Khánh Hòa vẫn duy trình tác trực phòng chống thiên tai ở các cấp, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động đi các khu vực, phối hợp các lực lượng, ngành, địa phương hỗ trợ, di dời, ứng cứu tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Đồng thời, cứu trợ cho người dân bị cô lập và khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Chiều tối nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng sẽ có buổi làm việc với tỉnh Khánh Hòa về công tác ứng phó khẩn cấp do mưa lũ gây ra.