Toàn cảnh 20-11: Lũ vượt mốc lịch sử, miền Trung oằn mình trong biển nước

Tính đến 7 giờ sáng 20-11, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 23.935 căn nhà bị ngập hoặc ngập sâu; Khánh Hòa có khoảng 9.000 nhà trong tình trạng tương tự; Gia Lai cũng có hơn 10.000 ngôi nhà bị ngập. Suốt đêm trước, lời cầu cứu của người dân từ các vùng bị ảnh hưởng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, phản ánh tình trạng nước lũ lên nhanh và nhiều khu vực bị chia cắt. Lực lượng chức năng tại các địa phương đã được huy động tối đa để tiếp cận, hỗ trợ và di dời người dân đến nơi an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay, lũ trên sông Ba (Đắk Lắk) đã đạt đỉnh và bắt đầu xuống. Tại trạm Củng Sơn, lúc 1 giờ sáng, mực nước đạt 40,99 m, vượt mức báo động 3 là 6,49 m và cao hơn mức lũ lịch sử năm 1993 1,09 m. Tại trạm Phú Lâm, lúc 3 giờ sáng, lũ đạt 5,40 m, trên báo động 3 là 1,70 m, vượt mức lịch sử năm 1993 0,19 m. Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Ba vẫn dao động ở mức rất cao, trên báo động 3 và tương đương với lũ lịch sử năm 1993, sau đó mới xuống chậm.