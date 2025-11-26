Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cùng NXB Trẻ hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ miền Trung 26/11/2025 20:43

(PLO)- Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt tác phẩm mới lấy bối cảnh TP.HCM những năm 80 và trong dịp này ông chung tay của NXB Trẻ hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ miền Trung.

Ngày 26-11, Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh giới thiệu đến bạn đọc tác phẩm Cô bé hàng xóm và 4 viên kẹo do NXB Trẻ ấn hành, tại TP.HCM.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cùng tác phẩm mới.

Viết để trả lời cho chính tác phẩm của mình

Theo nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, bản thân viết Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo để giải đáp những thắc mắc còn bỏ ngỏ từ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, vì chính ông cũng tò mò về số phận nhân vật sau khi tác phẩm khép lại.

Tuy vậy, cuốn sách mới không phải phần hai, mà là một câu chuyện độc lập dù có sự xuất hiện của các nhân vật cũ.

Khác với những tác phẩm trước lấy bối cảnh về làng quê miền Trung của mình, tác phẩm lần này nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chọn TP.HCM vào thập niên 80 để làm bối cảnh chính.

Đây cũng là khoảng thời gian nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sinh sống và đi dạy tại TP.HCM.

"Trong bối cảnh những năm 80, những địa điểm như cầu Bình Tiên đã rất quen thuộc với tôi, và tôi đã cố gắng tái hiện lại chúng thật chân thực, dù chúng không còn tồn tại nữa" – nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói thêm.

Trong tác phẩm lần này, nhiều nhân vật trong tác phẩm Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh như Thiều, Tường xuất hiện trở lại tạo nên một sợi liên kết thú vị trong những tác phẩm của nhà văn.

Nói về lý do lại chọn tuyến nhân vật và nguồn cảm hứng giúp bản thân xây dựng nên những nhân vật trong tác phẩm, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết những năm tháng trước đây, khi đất nước còn khó khăn, bản thân đã chứng kiến những cảnh sống nghèo khổ, những con người vật lộn với hoàn cảnh đó.

Họ sống trong một cộng đồng đầy đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, điều này tạo nên một tình cảm rất sâu sắc và cảm động.

"Chính vì vậy, tôi muốn tái hiện lại những ký ức đó qua các nhân vật trong tác phẩm.

Tôi đã từng trải qua quãng thời gian ấy, sống trong bối cảnh đó, nên tôi hiểu rõ sự khó khăn và những tình huống mà con người phải đối mặt" - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết thế hệ ông hầu như ai cũng là người từ nơi khác đến, bởi người sinh ra ở TP.HCM vốn rất hiếm.

Người thành phố là những người đến từ mọi miền và rồi cùng trở thành “người Sài Gòn”.

Vì vậy, viết về người nhập cư với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là điều tự nhiên, bởi chính bản thân từng rời quê lên thành phố; những trải nghiệm và ký ức ấy chính là nguồn tư liệu quý giá để ông tạo nên câu chuyện của mình.

Chung tay hỗ trợ bà con vùng bão lũ

Cũng trong dịp này nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cùng NXB Trẻ chung tay hướng về đồng bào vùng mưa lũ miền Trung.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (bìa phải) cùng bà Phan Thị Thu Hà, Giám đốc NXB Trẻ trao số tiền hỗ trợ cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Chia sẻ tại đây, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết mỗi lần ra mắt sách đối với , đó là một niềm hạnh phúc rất lớn.

"Tuy nhiên, lần ra mắt sách này không khí có phần trầm lắng hơn một chút, vì như mọi người đều biết, miền Trung hiện đang trải qua những trận lũ lụt kinh hoàng. Chắc chắn là cuộc sống không thể ngừng lại, mọi người vẫn tiếp tục công việc của mình, các nhà làm phim vẫn làm phim, công nhân vẫn đứng máy, nhà văn vẫn ra sách... Nhưng tất nhiên, trong hoàn cảnh này, niềm vui của một nhà văn cũng không thể trọn vẹn như mọi khi" - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tâm sự.

Do đó, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ dành 80 triệu đồng từ tiền nhuận bút của mình để ủng hộ đồng bào miền Trung.

"Đây là một sự đóng góp nhỏ bé, nhưng tôi hy vọng nó sẽ giúp đỡ phần nào cho những người dân miền Trung đang gặp khó khăn" nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bày tỏ.

Cũng trong dịp này, Nhà xuất bản Trẻ cũng đồng hành cùng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Cụ thể, Nhà xuất bản Trẻ sẽ trích ra 100 triệu đồng từ lợi nhuận của mình để góp phần hỗ trợ đồng bào miền Trung vùng mưa lũ.