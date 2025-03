Concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai': Xác lập kỷ lục Guinness, sẽ có phim tài liệu được công chiếu 23/03/2025 06:06

Tối 23-3, đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai Day 3 diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của 33 anh tài.

33 anh tài lần đầu tiên xuất hiện đầy đủ cùng thể hiện Hỏa ca

Đây là đêm concert đầu tiên quy tụ đầy đủ 33 anh tài cùng nhau biểu diễn trên sân khấu concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Sẽ có phim tài liệu Anh trai vượt ngàn chông gai

Mở đầu concert, sân khấu đã bùng cháy khi 33 anh tài thể hiện ca khúc Hỏa ca, ca khúc chủ đề của chương trình để chào 45.000 khán giả.

Sau đó một loạt tiết mục trong chương trình như Superstar, Let Me Feel Your Love Tonight hay Tình yêu ngủ quên đã được các anh tài thể hiện lại trên sân khấu.

Khép lại phần trình diễn mở màn, 33 anh tài đã có khoảng thời gian giao lưu với khán giả.

Tiết mục Bao tiền một mớ bình yên của Liên minh Kame

Tại đây, anh tài Duy cho biết bên cạnh việc đi thi đấu, bản thân có thêm một giấc mơ là đứng trên sân khấu nhỏ để có thể thoả mãn việc ca hát.

"Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và mọi người đã đến đây giúp tôi hiện thực hoá giấc mơ lớn đó" – anh tài Duy Nhất cho hay.

Với anh tài Tiến Luật, nói về sự khác nhau khi biểu diễn tại phim trường và concert, nam nghệ sĩ cho biết ở phim trường khi quay Anh trai vượt ngàn chông gai thì chỉ có 350 khán giả.

“Do đó sự thăng hoa không thể bằng số lượng 45.000 khán giả ở đây được. Đây không phải là giấc mơ của riêng Duy Nhất mà của tất cả các anh tài trên sân khấu này” – anh tài Tiến Luật nói.

Không chỉ vậy, ngay tại phần mở màn concert anh tài Tiến Luật đã khiến khán giả thích thú khi bất ngờ thay mặt "Gai mẹ" (BTC chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai – PV) công bố sẽ có phim tài liệu về chương trình này (đạo diễn Đinh Hà Anh Thư).

"Đó là tất cả những gì chúng tôi đã dàn dựng và hi vọng mọi người sẽ ủng hộ" – anh tài Tiến Luật bày tỏ.

Tiết mục Thuận nước đẩy thuyền được thể hiện bởi S.T Sơn Thạch, BB Trần Tăng Phúc...

Nối tiếp chương trình là những tiết mục lần đầu tiên được đưa lên sân khấu như mashup Một lần dang dở - Đi qua cầu vồng, Là anh đó, Lặng, Thuận nước đẩy thuyền,…

Kay Trần và Bùi Công Nam cùng ca khúc Chuyện nhà bé thôi con đừng về

Không chỉ những ca khúc sôi động khiến 45.000 khán giả phải hò reo, nhún nhảy theo mà còn có những ca khúc lắng đọng, chạm đến cảm xúc người xem như Thu hoài, Bao tiền một mớ bình yên, Chuyện nhà bé thôi con đừng về,

Cello song tấu giữa MC Anh Tuấn và Bằng Kiều cùng tiết mục Dẫu có lỗi lầm

Tiết mục Thu Hoài

Anh trai vượt ngàn chông gai xác lập kỷ lục Guinness

Anh trai vượt ngàn chông gai Day 3 cũng ghi dấu ca khúc Mẹ yêu con của Nhà tinh hoa vang lên tại TP.HCM.

Tiết mục Mẹ yêu con của Nhà tinh hoa

Còn với Trống cơm của NSND Tự Long, SOOBIN Hoàng Sơn, vẫn là ca khúc mang làn điệu dân ca Bắc Bộ vui tươi, hào hùng nhưng khi có sự kết hợp của đông đảo người trẻ cùng dàn trống lần này khiến cho sân khấu càng thêm bùng nổ.

"Trống cơm ngày hôm nay có thêm sức mạnh, sức trẻ, chắc chắn rằng chúng tôi muốn lan toả những điều đó để xây dựng đất nước và tất cả những điều đó thuộc về tất cả những bạn trẻ đang có mặt trong đêm nay" - NSND Tự Long bày tỏ.

Trống cơm được mang một diện mạo mới

Sau đó khán giả một lần nữa được các anh tài đưa đến các vùng miền từ Nam ra Bắc thông qua các tiết mục như Dạ cổ hoài lang, Mưa trên phố Huế, Đào Liễu và Chiếc khăn piêu…

Tiết mục Đào liễu của Nhà trẻ với sự hỗ trợ của NSND Thu Huyền

Ban tổ chức cũng khiến khán giả hồi tưởng về những ngày đầu tiên của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai qua các tiết mục của các nhóm anh trai như Nhóm Nam thần rực lửa (Giá như, Quên lối về, Diamond, Đường vào tim em, Nước hoa); Nhóm Đa sắc ( Mashup Cô gái m52 - Anh thanh niên, Tân thời, Nhà em ở đâu thế…).

NSND Tự Long thể hiện Tình đất

Nhóm Huyền thoại (Hè muộn, Tình đất, Nắm tay anh thật chặt, Niềm tin chiến thắng, mashup Quê hương tuổi thơ tôi - Nếu có yêu tôi) và Nhóm Sục sôi (Bởi vì anh yêu em, Chiếc khăn gió ấm, Trống văn và Đón bình minh).

Cũng tại đây, concert Anh trai vượt ngàn chông gai thành công xác lập kỷ lục Guinness thế giới với danh hiệu “Sự kiện có số lượng người tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất”, với hơn 5000 khán giả sau khi kêu gọi và cùng "gai con" thực hiện con đường kỷ lục vào sáng cùng ngày.