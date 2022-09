Long An: Khai mạc Giải bóng chuyền chào mừng “Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An”

Tối ngày 16-9, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh đã tổ chức lễ khai mạc Giải bóng chuyền Long An mở rộng 2022 tại nhà thi đấu tỉnh Long An.

Tham dự giải bóng chuyền chào mừng Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh năm 2022 có 8 đội bóng gồm 4 đội bóng chuyền nam: Lavie Long An, XSKT Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và 4 đội bóng chuyền nữ: VTV Bình Điền Long An, Geleximco Thái Bình, TP.HCM và Đắk Lắk.

Giải bóng chuyền Long An mở rộng 2022 diễn ra trong khuôn khổ của “Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An”, nhằm mục đích góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, qua đó huy động và thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế.

Đồng thời nhằm tạo điều kiện cho các đội bóng chuyền của các tỉnh trong khu vực và toàn quốc có điều kiện giao lưu, thi đấu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn bị tốt cho công tác tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại Quảng Ninh.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa đội nữ VTV Bình Điền Long An gặp Geleximco Thái Bình. Với lợi thế sân nhà cùng đội hình chất lượng, đội bóng chuyền VTV Bình Điền Long An không mấy khó khăn để giành chiến thắng trong 2 séc đầu với tỷ số 25-18 và 25-14.

Bước sang séc 3, đội chủ nhà có cơ hội rất tốt để kết thúc séc đấu khi dẫn trước 24-21. Tuy nhiên, các cô gái Geleximco Thái Bình đã cho thấy bản lĩnh của đội bóng đương kim vô địch quốc gia khi thắng ngược với tỷ số 35-33.

Song đây cũng là tất cả những gì đội bóng Geleximco Thái Bình làm được trước khi để thua chóng vánh trong séc 4 với tỷ số 16-25. Chung cuộc đội bóng chuyền VTV Bình Điền Long An vượt qua Geleximco Thái Bình với tỷ số 3-1.

Trước đó, trong chiều cùng ngày đã diễn ra 3 trận đấu của cả nam và nữ. Trong đó, nam XSKT Vĩnh Long giành thắng lợi trước Bến Tre 3-1 với tỷ số lần lượt các séc là 23-25, 25-14, 25-21 và 25-14 còn đội nam Lavie Long An phải nhận thất bại 1-3 trước Trà Vinh với tỷ số các séc lần lượt là 25-23, 22-25, 16-25 và 18-25. Trong khi đó, đội bóng chuyền nữ TP. HCM dễ dàng có chiến thắng 3-0 trước đối thủ Đăk Lăk với tỷ số các séc lần lượt là 25-19, 25-17 và 25-9.

Giải bóng chuyền Long An mở rộng 2022 sẽ diễn ra từ ngày 16-9 đến ngày 21-9-2022 tại nhà thi đấu tỉnh Long An. Đây cũng là lần đầu tiên Sở VH,TT và DL tỉnh Long An tổ chức giải đấu với mô hình này.