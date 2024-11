Camera giấu kín trong văn phòng của Mourinho và cuộc chiến pháp lý 21/11/2024 13:29

Danny Rose cho biết anh không hề biết về cuộc thảo luận giữa anh với HLV Jose Mourinho tại Tottenham bị quay phim cho đến sáu tháng sau khi Amazon đưa nó vào phim tài liệu. Danny Rose tiết lộ anh đã tìm kiếm lời khuyên pháp lý khi đoạn clip về cuộc cãi vã giữa anh với Jose Mourinho được đưa vào phim tài liệu về Tottenham của Amazon Prime, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Hậu vệ người Anh Danny Rose cho biết anh không biết văn phòng của Mourinho đã lắp đặt camera cho loạt phim All or Nothing và anh chỉ phát hiện ra bản ghi hình đó sáu tháng sau đó. Trong đoạn clip, Rose đã đến văn phòng của Mourinho để hỏi tại sao anh không góp mặt trong đội hình của Tottenham.

Cựu tuyển thủ Anh Danny Rose không nằm trong kế hoạch của HLV Spurs khi đó là Mourinho và sau đó anh được cho mượn đến Newcastle United. Hiện Rose, 34 tuổi, đã giải nghệ vào năm 2022 sau một thời gian thi đấu cho Watford.

Danny Rose nói anh không biết có camera giấu kín trong văn phòng của Mourinho. ẢNH: GETTY

Và khi xuất hiện trên một chương trình cùng cựu đồng đội Kyle Walker, Rose giải thích rằng không hề có bất đồng lớn nào giữa anh với Jose Mourinho tại Tottenham nhưng mãi sau này anh mới biết rằng cuộc tranh cãi của mình với ông thầy người Bồ Đào Nha tại Tottenham đã bị ghi hình.

Danny Rose nói, “Tôi chỉ làm việc dưới quyền Jose Mourinho (tại Tottenham) trong tám hoặc 10 tuần. Tôi thực sự không có mối quan hệ nào với ông ấy. Đó chỉ là mối quan hệ bình thường giữa cầu thủ và HLV kiểu như “Xin chào. Chào buổi sáng. Bạn khỏe không?”.

Vâng, rõ ràng là Jose Mourinho đã đến Tottenham. Mourinho muốn xây dựng đội hình với ba trung vệ và phải có 1 hậu vệ phòng ngự bọc lót phía sau. Và rõ ràng là lối chơi của tôi thiên về tấn công hơn, bạn biết đấy, tôi thích tấn công. Hệ thống của Jose Mourinho là cầu thủ bên trái ở hàng thủ bốn người sẽ là một trung vệ không thích phiêu lưu tiến lên phía trước.

Bạn biết đấy, thời gian của tôi ở CLB này đã hết khi Jose Mourinho muốn áp dụng cách tiếp cận đó. Trong 10 tuần, không có chuyện bất hòa lớn hay bất cứ điều gì tương tự. Bạn biết rằng cuộc trò chuyện mà bạn thấy trong phim tài liệu là một cuộc trò chuyện hoàn toàn bình thường. Nếu bất kỳ cầu thủ nào không chơi vào thứ Bảy, điều đầu tiên bạn làm là gõ cửa phòng HLV.

Camera giấu kín trong văn phòng của Mourinho và cuộc chiến pháp lý đã được đưa lên chương trình của Amazon. ẢNH: GETTY

Ngoài ra, khi Poch (HLV Mauricio Pochettino) ở Tottenham, không có camera nào trong văn phòng của ông ấy. Pochettino không cho phép điều đó. Vì vậy, khi tôi đến gõ cửa phòng của họ. Tôi cho rằng vẫn không có camera nào trong văn phòng, nhưng họ đã lắp một cái và tôi không biết điều đó.

Cuộc trò chuyện giữa tôi và Jose Mourinho diễn ra vào tháng 12. Tôi đã được Newcastle mượn vào tháng 1 năm sau đó. Tôi không nhận được thông báo nào về đoạn phim đó cho đến tháng 5. Vâng, tôi không vui. Tôi đã phải nhờ tư vấn pháp lý”.