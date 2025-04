Bắt một người đàn ông và truy tố sau khi Jack Grealish bị hành hung 09/04/2025 13:10

(PLO)- Cảnh sát Manchester đã bắt một người đàn ông và truy tố với cáo buộc hành hung sau khi tiền vệ Jack Grealish của Manchester City bị tát vào mặt bởi một cổ động viên trong trận derby không bàn thắng tại Old Trafford hôm cuối tuần vừa qua.

Sự việc xảy ra khi Grealish đang rời sân sau trận hòa 0-0. Trong lúc di chuyển gần đường hầm khu vực Stretford End, anh được một khán giả gọi lại. Bất ngờ, cầu thủ 29 tuổi bị tấn công trực diện – hành vi gây chấn động khiến cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra.

Kẻ bị cáo buộc là Alfie Holt, 20 tuổi, cư trú tại Haven Drive, Droylsden. Người này bị buộc tội hành hung và sẽ phải trình diện trước Tòa án sơ thẩm Manchester vào tháng 7 tới. Trong thông cáo chính thức, đại diện Sở Cảnh sát Greater Manchester cho biết: “Alfie Holt, 20 tuổi, trú tại Haven Drive, Droylsden, đã bị truy tố với tội danh hành hung. Cáo buộc này liên quan đến vụ việc xảy ra tại Sân vận động Old Trafford”.

May mắn, Grealish không bị thương nghiêm trọng. Anh vào sân từ ghế dự bị ở phút 74 thay cho Ilkay Gundogan. Do cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, cả Manchester City lẫn Manchester United từ chối bình luận, nhưng phía Man United được cho là đang hợp tác chặt chẽ với lực lượng chức năng để làm rõ vụ việc. Đáng nói, vụ hành hung diễn ra trong bối cảnh không khí trên khán đài Old Trafford trở nên căng thẳng suốt trận đấu, đặc biệt khi Phil Foden – đồng đội của Grealish – liên tục bị cổ động viên chủ nhà lăng mạ bằng những lời lẽ tục tĩu nhắm vào mẹ anh.

Cảnh sát đã bắt một người đàn ông và truy tố sau khi Jack Grealish bị hành hung. Ảnh: GETTY.

HLV Pep Guardiola đã không giấu được sự bất bình: “Thật thiếu đẳng cấp. Nhưng không phải là toàn bộ các cổ động viên Manchester United, mà chỉ là một bộ phận quá khích. Trong bóng đá, chúng tôi – từ HLV, cầu thủ cho đến các ông chủ – luôn bị đặt dưới ánh đèn công luận. Nhưng lôi người mẹ của Phil Foden vào để xúc phạm là điều không thể chấp nhận. Đó là sự thiếu nhân cách, thiếu liêm chính. Họ nên cảm thấy xấu hổ”.

Các phân đoạn trong trận cho thấy nhiều khu vực khán đài Old Trafford vang lên những lời hô đầy xúc phạm nhắm vào bà Claire Rowlands – mẹ của Foden – trong suốt thời gian cầu thủ này thi đấu. Hành vi này đã gây phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ và đặt ra câu hỏi nghiêm túc về cách ứng xử của một bộ phận cổ động viên trên sân bóng.

Sau khi cảnh sát Anh bắt một người đàn ông và truy tố với cáo buộc hành hung Grealish, vụ việc của Phil Foden cũng đang được theo dõi sát sao và có thể dẫn đến các biện pháp siết chặt an ninh sân đấu cũng như chính sách xử lý hành vi xúc phạm cá nhân trong bóng đá Anh.

Kevin de Bruyne sắp sửa chia tay Foden và đồng đội Man City. Ảnh: GETTY.

Trong một diễn biến khác, Manchester City đang cân nhắc lời đề nghị chiêu mộ Morgan Gibbs-White của Nottingham Forest hoặc Florian Wirtz của Bayer Leverkusen. Tờ The Athletic cho rằng HLV Pep Guardiola rất muốn tìm người thay thế Kevin De Bruyne, người sẽ ra đi vào mùa hè.

Bài báo giải thích: "Tiền vệ Morgan Gibbs-White của Nottingham Forest và Florian Wirtz của Bayer Leverkusen là một trong những lựa chọn mà Manchester City sẽ cân nhắc để thay thế đội trưởng Kevin De Bruyne vào mùa hè này. Tiền vệ của Man City đã thông báo vào tuần trước rằng anh sẽ chia tay CLB khi mùa giải này kết thúc sau 10 năm gắn bó tại sân vận động Etihad.

Các giải pháp nội bộ và bên ngoài sẽ được xem xét khi Man City tìm cách lấp đầy khoảng trống của cầu thủ quốc tế người Bỉ 33 tuổi này, với nhiều ứng cử viên bao gồm Gibbs-White và Wirtz dự kiến ​​sẽ được đưa vào các cuộc thảo luận của CLB.