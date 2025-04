Clip Những pha tấn công rực lửa dưới chân đèo Ngang 10/04/2025 14:32

"Tay đua bom tấn" Johnny Hogerland phát pháo tấn công dưới chân đèo Ngang. Ảnh: PHẠM HUY

Kỳ vọng về một màn binh biến suýt trở thành hiện thực tại chặng 7, TP Vinh (Nghệ An) – Tp Đồng Hới (Quảng Bình) dài 197,5 km.

Đỉnh điểm của chặng đấu là những pha tấn công rực lửa xảy ra, sau khi đoàn đua chinh phục thành công đỉnh đèo Ngang – nơi chứng kiến chiến thắng của tay đua trẻ Hà Nội – Bùi Duy Tùng.

Chặng 7 diễn biến hấp dẫn với những pha tấn công giữa các tay đua cạnh tranh áo vàng. Clip: MQ

Những pha tấn công rực lửa lần lượt được khơi mào bởi các ứng viên đánh áo vàng Johnny Hogerland (TP.HCM Vinama), Mikail Fonkil (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang), Savva Novikov (Nhực Bình Minh Bình Dương), Samuel Jenner (620 Châu Thới Vĩnh Long)…

Tuy nhiên, tất cả các cuộc tách tốp đều không thoát khỏi sự đề phòng cao độ của Dược Domesco Đồng Tháp – êkíp có mục tiêu bảo vệ áo vàng cho Loic Desriac.

Chiến thắng tại TP Đồng Hới cũng đánh dấu lần thứ 3, Nick Kergozou (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) vô đối trong màn so đọ nước rút với Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) và Nguyễn Tấn Hoài (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang).