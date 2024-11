Pep Guardiola giữ lời hứa về khả năng xuống hạng của Man City 21/11/2024 11:59

Pep Guardiola đã sẵn sàng chấm dứt những đồn đoán về tương lai của mình sau khi có thông tin cho rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha này sẽ gia hạn hợp đồng với Manchester City chứ không ra đi sau khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa này.

Theo truyền thông Anh, Pep Guardiola không có điều khoản giải phóng hợp đồng với Man City nếu CLB bị đánh rớt hạng vì vi phạm luật công bằng tài chính. Những đồn đoán về tương lai của chiến lược gia người Tây Ban Nha đã gia tăng trong những tuần gần đây sau khi có thông tin cho biết ông được LĐBĐ Anh (FA) thăm dò về công việc ở đội tuyển Anh trước khi họ bổ nhiệm Thomas Tuchel làm HLV trưởng.

Và trong khi Pep Guardiola vẫn giữ kín tương lai của mình, truyền thông Anh rầm rộ đưa tin rằng Pep Guardiola đã đồng ý về nguyên tắc gia hạn hợp đồng thêm một năm với nhà đương kim vô địch Premier League Man City, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm một năm nữa. Ngoài ra, Pep Guardiola cũng sẽ không rời Man City nếu CLB bị Premier League kết tội vi phạm luật công bằng tài chính và bị đánh rớt hạng.

Pep Guardiola giữ lời hứa về khả năng xuống hạng của Man City trong bản hợp đồng mới. ẢNH: GETTY

Theo tiết lộ đầu tiên của tờ The Guardian (Anh), HLV Pep Guardiola sẽ không được phép rời khỏi Man City nếu họ bị kết tội trong phiên điều trần về 115 cáo buộc vi phạm luật công bằng tài chính của Premier League. Các hình phạt tiềm tàng dành cho Man City nếu cáo buộc được chứng minh là đúng sẽ bao gồm việc đánh rớt hạng.

HLV Pep Guardiola trước đó đã khẳng định rằng ông sẽ có nhiều khả năng ở lại hơn nếu Man City phải chịu một hình phạt nghiêm khắc, mặc dù Man City đã nhiều lần nhấn mạnh sự vô tội của mình và phủ nhận những cáo buộc chống lại họ. Và bây giờ, Pep Guardiola dường như đã giữ lời hứa trước khi cam kết tương lai của mình với Man City trong ít nhất 12 tháng nữa.

Khi được hỏi liệu ông có ở lại nếu Man City nếu CLB bị đánh rớt hạng không, HLV Pep Guardiola trả lời: "Một câu hỏi hay. Tôi sẽ trả lời khi tôi có bản án. Bạn đang đặt câu hỏi như thể chúng tôi đã bị trừng phạt. Và trong khoảnh khắc đó, chúng tôi vô tội cho đến khi tội lỗi được chứng minh.

Tôi biết mọi người muốn điều đó (Man City bị kết tội). Tôi biết, tôi cảm thấy điều đó. Tôi sẽ chờ. Chờ và xem và sau khi bản án được đưa ra, chúng tôi sẽ đến đây và giải thích. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không cân nhắc tương lai của mình nếu nó phụ thuộc vào việc Man City ở đây (Premier League) hay ở League One. Chắc chắn rồi. Sẽ có nhiều cơ hội tôi ở lại Man City hơn nếu chúng tôi chơi ở giải League One so với ở Champions League”.

Pep Guardiola sẽ không rời Man City nếu đội bị đánh rớt hạng. ẢNH: GETTY

Việc HLV Pep Guardiola gia hạn hợp đồng sẽ là động lực to lớn cho Manchester City, đội hiện đang kém Liverpool 5 điểm trong cuộc đua vô địch Premier League và cuối tuần này sẽ có cuộc đối đầu khó khăn với Tottenham, đội đã loại Manchester City khỏi Carabao Cup.