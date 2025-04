Chelsea chính thức chốt tương lai của Sancho 09/04/2025 12:01

Tờ Mirror (Anh) đưa tin, Chelsea chính thức chốt tương lai của Sancho, “sẵn sàng trả tiền cho Manchester United” sau khi đưa ra quyết định chuyển nhượng cuối cùng cho ngôi sao người Anh. Jadon Sancho sắp kết thúc hợp đồng với Chelsea dưới dạng cho mượn một mùa giải từ Manchester United và The Blues phải đưa ra quyết định về tương lai lâu dài của cầu thủ chạy cánh người Anh này.

Theo đó, Chelsea sẵn sàng trả tiền bồi thường hợp đồng cho Manchester United để thoát khỏi nghĩa vụ ký hợp đồng mua đứt Jadon Sancho, tờ Mirror đưa tin. Sancho có khởi đầu nhanh chóng tại Stamford Bridge, nhưng thành tích kém ấn tượng của anh trong những tháng gần đây đã khiến việc ký hợp đồng dài hạn với Chelsea bị đe dọa.

Theo các điều khoản trong hợp đồng cho mượn cầu thủ chạy cánh này, nếu kết thúc mùa giải này ở vị trí thứ 14 hoặc cao hơn tại Premier League, Chelsea sẽ phải chi 25 triệu bảng Anh để ký hợp đồng mua đứt Sancho từ MU. Tuy nhiên, thỏa thuận bao gồm một điều khoản cho phép Chelsea trả 5 triệu bảng Anh bồi thường cho MU nếu họ chọn không mua Sancho.

Chelsea chính thức chốt tương lai của Sancho rằng họ sẽ không mua đứt ngôi sao người Anh này từ MU. ẢNH: GETTY

Sancho có ba bàn thắng và năm pha kiến ​​tạo cho Chelsea mùa này, nhưng không có bàn nào kể từ ngày 4-1, dù được ra sân thi đấu rất nhiều. Sancho cũng kiến ​​tạo hai bàn thắng trong chiến thắng tại Conference League của Chelsea trước Heidenheim vào tháng 11 năm ngoái, nhưng không đóng góp bàn thắng hay kiến ​​tạo nào trong 83 phút thi đấu trong hai lượt đấu loại trực tiếp với FC Copenhagen.

Theo tờ The Sun (Anh), con số cần thiết để Chelsea thoát khỏi nghĩa vụ mua Sancho là 5 triệu bảng Anh. The Sun cho biết thêm, đội bóng thành London đã sẵn sàng làm điều đó. Đội hình của Chelsea hiện rất dày, có nhiều cầu thủ để thay thế Sancho. Ngoài những cầu thủ có nhiều lần ra sân như Pedro Neto và Noni Madueke, The Blues còn có Estevao Willian đến từ Palmeiras và Geovany Quenda đang trên đường đến từ Sporting. Chelsea cũng để mắt đến Jamie Gittens của Borussia Dortmund, người đã góp mặt trong tất cả 10 trận vòng loại Giải vô địch châu Âu ở đội tuyển U-21 Anh.

Ngoài ra, khả năng Gittens chuyển đến Chelsea có thể khiến Carney Chukwuemeka chuyển đi theo hướng ngược lại. Borussia Dortmund được cho là có lựa chọn mua Chukwuemeka, người đã gia nhập đội bóng của Bundesliga này theo dạng cho mượn vào tháng 1 và ghi bàn thắng đầu tiên tại Bundesliga vào cuối tuần qua.

Sancho có một mùa giải thành công tại Borussia Dortmund vào mùa giải trước, trước khi Chelsea nắm bắt cơ hội vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè để hỏi mượn anh từ MU. HLV Enzo Maresca của Chelsea đánh giá cao nỗ lực của Sancho trong giai đoạn đầu tại CLB, nhưng không cam kết về khả năng Chelsea mua đứt Sancho.

Estevao Willian có thể lấp đầy khoảng trống của Sancho tại Chelsea. ẢNH: GETTY

"Tất cả các cầu thủ đang ở cùng chúng tôi, tôi yêu tất cả họ, nhưng đây là thời điểm để kết thúc mùa giải tốt đẹp, không phải là thời điểm để nghĩ về mùa giải tiếp theo", HLV Enzo Maresca nói trước thềm hai trận derby London với Tottenham và Brentford. Sancho đã đá chính cả hai trận đấu đó, nhưng không tham gia đóng góp vào một bàn thắng cho Chelsea trong suốt 180 phút đó.

"Tôi hoàn toàn tập trung vào những trận đấu còn lại của mùa giải, còn hai tháng nữa, tôi hoàn toàn tập trung vào điều đó", HLV Maresca của Chelsea nói thêm trước trận đấu với Spurs, "Sau đó, điều gì sẽ xảy ra vào mùa hè, chúng ta sẽ xem. Nhưng tất cả những người ở đây, tôi muốn họ hạnh phúc khi ở đây".