21/11/2024

Ruben Amorim đã tạo được ấn tượng khá tốt với các cầu thủ mới của mình tại Manchester United và bây giờ, ông được so sánh với 1 cựu HLV của “quỷ đỏ”, đó không ai khác là Jose Mourinho, người đồng hương Bồ Đào Nha với Amorim.

Ruben Amorim chỉ mới đến MU được 10 ngày và chiến lược gia mới 39 tuổi người Bồ Đào Nha này đã được các cầu thủ MU đặt biệt danh mang tính khen ngợi. Amorim tiếp quản vị trí HLV trưởng của United vào ngày 11-11 và ngay lập tức tạo dấu ấn khi nói với Ruud van Nistelrooy rằng ông không còn cần thiết ở Old Trafford nữa. Amorim đã mang theo đội ngũ trợ lý huấn luyện của mình từ Sporting Lisbon và sẽ có trận ra mắt MU trước Ipswich vào Chủ Nhật ở vòng 12 Premier League.

Amorim chỉ chính thức có buổi tập đầu tiên cùng MU vào thứ hai vừa qua do vấn đề giấy phép lao động, nghĩa là 1 tuần sau khi ông đến Manchester. Amorim cũng không có tất cả các cầu thủ đội một MU do nhiều tuyển thủ tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Do vậy, buổi tập của Amorim có đa số là những cầu thủ thuộc học viện đào tạo trẻ khi ông thầy người Bồ Đào Nha này bắt đầu quá trình dạy các cầu thủ mới của mình cách chơi đội hình 3-4-3 ưa thích của ông. Và có vẻ như những ý tưởng của Amorim đã được đón nhận tốt khi các cầu thủ MU đặt biệt danh mới cho ông.

Một nguồn tin chia sẻ với tờ Sun Sports (Anh) câu chuyện thú vị về việc các ngôi sao MU đặt biệt danh cho HLV Amorim liên quan đến Mourinho, “Ngay cả trước buổi tập đầu tiên vào thứ Hai, các cầu thủ đã rất ấn tượng với Ruben Amorim. Sau đó, sau các buổi tập, họ bị cuốn hút bởi năng lượng, cách tiếp cận và sự tự tin của ông ấy.

Có sự rung cảm rõ ràng của Jose Mourinho trong cách Ruben Amorim nói và sự tự tin của ông ấy, nhưng phong cách là của riêng ông ấy. Các cầu thủ nghĩ rằng Amorim rất dễ gần và ông ấy sẽ hiểu họ. Một số người trong số họ gọi Ruben Amorim là Jose Mourinho 2.0”.

Có một số điểm tương đồng giữa Amorim và Mourinho, người đã chuyển đến Anh ở tuổi 41 để dẫn dắt Chelsea sau khi gây ấn tượng tại Porto. Amorim đã giành được hai chức vô địch Bồ Đào Nha với Sporting và cũng được ca ngợi là một trong những HLV trẻ thú vị nhất ở châu Âu, nhưng trước đây Amorim lại gọi 1 trợ lý của mình là Mourinho 2.0.

HLV Ruben Amorim giải thích vào tháng 2-2022, "Người số hai của tôi là Carlos Fernandes, anh ấy là cánh tay phải của tôi ngay từ ngày đầu tiên. Anh ấy sẽ là một HLV giỏi hơn tôi rất nhiều. Tôi thường nói nếu tôi trở thành Bobby Robson, thì anh ấy sẽ là Jose Mourinho của tôi! Nhưng vẫn còn nhiều thời gian, chúng tôi đã “ký hợp đồng (làm việc với nhau) 15 năm””.

Ruben Amorim sẽ đối mặt với một công việc lớn, khi MU tụt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League sau những khó khăn dưới thời Erik ten Hag. Nhưng Amorim đã đưa ra một lưu ý tích cực trong cuộc phỏng vấn đầu tiên tại MU.

Tân HLV MU Ruben Amorim nói, "Chúng tôi phải bắt đầu từ ngày đầu tiên mà không sợ hãi, không nghĩ rằng họ không quen chơi như thế này. Họ sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên với ý tưởng của chúng tôi, bất kể thế nào. Đó là mục tiêu.

Chúng tôi đã không vô địch Premier League từ cách đây rất lâu. Nhưng nếu bạn hỏi về CLB thì Manchester United là CLB lớn nhất ở Anh. Đây là một phần của lịch sử, không phải bây giờ. Vì vậy, chúng tôi phải giải quyết vấn đề đó, để thể hiện điều đó và cố gắng giành chiến thắng một lần nữa.

Tôi sẽ làm mọi thứ cho đội bóng. Tôi sẽ bảo vệ các cầu thủ của mình, mọi lúc, chống lại mọi người. Đó là điểm then chốt đối với tôi và tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ để đưa CLB này vào đúng vị trí mà nó xứng đáng. Và tôi tin rằng chúng ta sẽ thành công.

Tôi không muốn nói rằng chúng tôi cần thời gian vì chúng tôi là một đội trẻ. Họ đã chuẩn bị. Họ đã chuẩn bị để đối phó với những yêu cầu khi chơi cho Manchester United. Họ nên như vậy, vì họ đang ở đây”.