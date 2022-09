Khai mạc Lễ hội ẩm thực đường phố, làng nghề truyền thống tỉnh Long An

Chiều ngày 17-9, trong không khí vui tươi, chào mừng kỷ niệm 55 năm tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” (ngày 17/9/1967-17/9/2022); UBND tỉnh Long An tổ chức “Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022”, gồm 13 hoạt động ý nghĩa và thiết thực; trong đó có “Lễ hội Ẩm thực đường phố - Làng nghề truyền thống gắn với Hội chợ triển lãm OCOP tỉnh Long An năm 2022”.

Lễ hội lần này, có sự tham gia gần 200 gian hàng, quy tụ đa dạng sản phẩm hàng hóa theo 3 nhóm chính là ẩm thực, làng nghề, OCOP với sự tham gia của 14 Trung tâm Xúc tiến Du lịch các tỉnh, thành, gần 50 gian sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP và trên 50 quầy hàng ẩm thực các món ngon Long An và đa dạng ẩm thực từ các vùng, miền khác.

Tỉnh Long An hiện có trên 40 sản phẩm OCOP đạt chuẩn, trong đó, có 26 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 16 sản phẩm đạt hạng 3 sao.

Đây là dịp để Long An đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch kết hợp quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống. Việc này cũng nhằm giữ lửa cho làng nghề truyền thống, góp phần hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh OCOP tỉnh Long An tiếp tục phát triển, tăng giá trị nông sản địa phương.

Ngoài ra, còn tạo cơ hội để tỉnh Long An giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quý báu của các tỉnh, thành phố, qua đó, giúp cho du lịch Long An sớm hòa nhập với xu thế phát triển du lịch chung của vùng và của cả nước, đặc biệt là sự hấp dẫn của ẩm thực Long An đối với sự phát triển của ngành dịch vụ.