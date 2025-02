Vợ chồng diễn viên Gene Hackman 2 lần nhận Oscar qua đời tại nhà riêng 27/02/2025 19:10

Theo tờ The Guardian, diễn viên Gene Hackman cùng vợ là nghệ sĩ piano cổ điển Betsy Arakawa, được phát hiện đã chết vào chiều thứ tư tại nhà riêng của họ ở cộng đồng Santa Fe Summit, New Mexico, Mỹ. Thông tin được đưa theo một cảnh sát trưởng ở Santa Fe.

Diễn viên Gene Hackman và vợ Betsy Arakawa năm 1986. Ảnh:Getty Images

Diễn viên Gene Hackman hưởng thọ 95 tuổi và vợ ông hưởng thọ 63 tuổi. Trích lời sở cảnh sát cho biết: "Chúng tôi có thể xác nhận rằng cả Gene Hackman và vợ anh đều đã chết vào thứ tư". Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu ngay lập tức nào cho thấy có hành vi phạm tội. .

Hiệp hội báo chí xác nhận rằng có một "cuộc điều tra tích cực'' về cái chết này.

Gene Hackman có 40 năm gắn liền với điện ảnh

Diễn viên Gene Hackman đã có sự nghiệp kéo dài 40 năm trong ngành điện ảnh, với các vai diễn trong The French Connection (1971), Superman (1978) và The Royal Tenenbaums (2001), trước khi ông nghỉ hưu vào năm 2004.

Gene Hackman đạt được thành công khá muộn, đột phá ở độ tuổi 30 và tiếp tục thể hiện phong thái phản anh hùng của Hollywood những năm 1970.

Ông từng nhận 2 giải Oscar, 2 giải BAFTA, 4 giải Quả Cầu Vàng và 1 giải SAG (Screen Actors Guild Award).

Diễn viên Gene Hackman sinh ngày 30-1- 1930, tại San Bernardino, California, Hoa Kỳ. Ông gia nhập thủy quân lục chiến vào cuối những năm 1940 và quyết định học diễn xuất vào cuối những năm 1950.

Ông kết bạn với Dustin Hoffman, một tên tuổi lớn khác của Hollywood sau này tại Pasadena Playhouse và cả hai được bình chọn là "ít có khả năng thành công nhất".

Với nhiều vai phụ trên màn ảnh và sân khấu, Gene Hackman đã có màn ra mắt trên màn ảnh rộng cùng Warren Beatty trong bộ phim bi kịch Lilith vào năm 1964.

Ba năm sau, Gene Hackman tạo được ấn tượng thực sự đầu tiên với một vai diễn khác cùng với Beatty. Vào vai Buck Barrow trong Bonnie and Clyde của Arthur Penn, ông đã giành được đề cử Oscar đầu tiên cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Dù thua George Kennedy trong Cool Hand Luke trong lần đề cử này nhưng bộ phim đã giúp Gene Hackman có được vai chính đầu tay trong I Never Sang For My Father năm 1970 với Melvyn Douglas.

Vai chính trong I Never Sang For My Father cũng đã giúp nam tài tử được đề cử giải Oscar lần thứ hai.

Hackman trong vai diễn đầu tiên giành giải Oscar, vai Jimmy 'Popeye' Doyle trong bộ phim The French Connection năm 1971. Ảnh: Allstar

Năm 1971, Gene Hackman đóng vai chính trong bộ phim kinh dị hành động The French Connection của William Friedkin và trở thành diễn viên hạng A.

Và nhờ thành công về mặt doanh thu phòng vé của bộ phim Gene Hackman đã giành giải Oscar đầu tiên cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn Jimmy "Popeye" Doyle.

"Làm phim luôn mạo hiểm cả về mặt thể chất lẫn cảm xúc nhưng tôi chọn coi bộ phim đó là khoảnh khắc trong sự nghiệp thăng trầm với những thành công và thất bại"- Gene Hackman trả lời trong một cuộc phỏng vấn năm 2021.

Gene Hackman đã thành công hơn nữa vào những năm 70 với các vai diễn trong The Poseidon Adventure và A Bridge Too Far.

Đến năm 1992, ông tiếp tục giành tượng vàng Oscar thứ hai với vai diễn Little Bill Daggett trong bộ phim cao bồi Unforgiven của Clint Eastwood.

Gene Hackman cũng thể hiện tài năng hài kịch với những vai diễn được ca ngợi trong Young Frankenstein và Superman, vào vai kẻ thù của siêu anh hùng Lex Luthor trong phim sau.

Hackman trong vai Lex Luthor trong Superman, 1978.

Những tác phẩm hay nhất của ông trong thập kỷ này có thể được tìm thấy trong những bộ phim mà ít người xem "Arthur Penn".

Vai diễn cuối cùng của ông trên màn ảnh rộng là trong bộ phim hài Welcome to Mooseport (2004), trước khi chính thức giải nghệ.

Đa dạng tài năng

Dù rời xa màn ảnh, Hackman vẫn tiếp tục sáng tác văn học và tham gia lồng tiếng, khẳng định tài năng đa dạng của mình. Ông là tác giả của nhiều tiểu thuyết lịch sử và trinh thám, với cuốn sách cuối cùng Pursuit ra mắt năm 2011.

Vợ chồng Hackman tại tại lễ trao giải Oscar năm 1993

Diễn viên Gene Hackman đã sống ở Santa Fe, New Mexico từ những năm 1980 và kết hôn với Arakawa vào năm 1991. Sự ra đi đột ngột của cả hai đã để lại nhiều tiếc thương cho khán giả cũng như nền điện ảnh thế giới.