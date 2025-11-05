Bão số 13: Siêu thị tăng cường dự trữ hàng hóa, cam kết giữ giá 05/11/2025 20:31

​(PLO)-Theo các siêu thị, khi bão số 13 được xác định là một trong những cơn bão mạnh nhất năm nay, các đơn vị đã tăng cường dự trữ hàng hóa.

Bão Kalmaegi (bão số 13) đang diễn biến phức tạp, cường độ mạnh, di chuyển nhanh và dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến Nam Trung Bộ trong 24 giờ tới. Các hệ thống siêu thị đã khẩn trương kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

​Siêu thị giảm giá đến 49%

​Đại diện Saigon Co.op cho biết, ngay từ đầu tuần, khi bão số 13 được xác định là một trong những cơn bão mạnh nhất năm nay, Saigon Co.op đã triển khai đồng loạt kịch bản ứng phó tại hơn 800 điểm bán toàn quốc.

​Các điểm bán này được bố trí trở thành kho dự trữ vệ tinh, sẵn sàng điều tiết nguồn hàng linh hoạt cho các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa bão.

​Tại khu vực miền Trung, các siêu thị Co.opmart Quảng Ngãi, Co.opmart Quy Nhơn, chuỗi Co.op Food tại Phú Yên, Co.opmart Pleiku, Co.opmart Buôn Ma Thuột, Co.opmart Nha Trang và các cửa hàng Co.op Smile tại Đắk Lắk đã hoàn tất gia cố cơ sở hạ tầng, sắp xếp hàng hóa an toàn và điều chỉnh giờ mở cửa linh hoạt để phục vụ người dân.

Dự báo bão số 13 diễn biến phức tạp người dân Đà Nẵng mua sắm trong chiều 5-11: Ảnh: N.GIANG

Sáng 5-11, ghi nhận cho thấy sức mua tại thị trường miền Trung tiếp tục tăng 30%-50%, tập trung vào nhóm thực phẩm tiện dụng và tươi sống.

​Trong khi nhiều nơi bắt đầu điều chỉnh giá, Saigon Co.op vẫn kiên định chính sách bình ổn và thậm chí giảm thêm giá để chia sẻ cùng người dân.

​Cụ thể, các mặt hàng sữa, mì gói, đồ hộp, ngũ cốc, bánh, xúc xích, giò chả... giảm từ 15% - 49%. Rau xanh, củ, quả được tăng nguồn cung từ các nhà vườn Đà Lạt, Lâm Đồng, miền Tây, đồng thời giảm từ 10%, giá từ 9.900 đồng. Thịt heo, thịt bò, cá, trứng được giữ giá bình ổn, Saigon Co.op còn hỗ trợ giảm thêm 10% - 20%.

​Trước đó, trong ngày 4-11, sức mua tại các siêu thị tăng gấp bốn lần ngày thường, lượng đơn đặt mua online tăng gấp 10 lần, đặc biệt ở nhóm hàng thực phẩm thiết yếu.

​Để đáp ứng nhu cầu, hệ thống đã tăng cường dự trữ. Lượng dự trữ thêm gồm 3 tấn rau củ quả tươi/ngày, hơn 200 tấn gạo, 9.000 thùng mì ăn liền, 3.000 thùng nước uống đóng chai.

​Ngoài ra còn có hơn 10 tấn hàng tiêu dùng thiết yếu (sữa, dầu ăn, đèn sạc, pin, áo mưa...).

​Nhân sự tại khu vực được huy động 100%, túc trực 24/24 để đảm bảo quầy kệ luôn đầy hàng, giá ổn định.

​Đại diện Công ty MM Mega Market Việt Nam cho biết, hệ thống này đã chủ động triển khai các phương án đảm bảo nguồn cung và an toàn vận hành. Các biện pháp được áp dụng tại các trung tâm, kho hàng trong vùng ảnh hưởng bão số 13, bao gồm Đà Nẵng, Quy Nhơn và Nha Trang.

​Tại MM Mega Market Đà Nẵng, sản lượng rau củ quả đặt hàng tăng 25%-30% so với ngày thường, riêng rau lá tăng 200%. Hàng được vận chuyển từ Trạm cung ứng Đà Lạt của MM Mega Market để đảm bảo nguồn cung tươi và ổn định.

​Thịt, thủy hải sản và thực phẩm khô cũng tăng khoảng 30% để đáp ứng nhu cầu.

​Ghi nhận trong ngày 4 và 5-11, lượng khách hàng đến mua sắm tăng mạnh. Giỏ hàng tập trung vào nhóm thực phẩm tươi sống, mì, gạo và nhu yếu phẩm.

​Bên cạnh đó, các đơn hàng online tăng gần gấp đôi. Siêu thị đã tăng cường thêm nhân viên giao hàng để xử lý và giao đơn kịp thời đến khách hàng. ​Đội ngũ nhân viên tại siêu thị cũng liên tục bổ sung hàng hóa lên quầy kệ để duy trì trữ lượng hàng ổn định.

​Tại MM Mega Market Quy Nhơn, lượng khách hàng gấp đôi ngày thường. Trung tâm đã tăng 300% lượng rau củ quả và sẽ nhận thêm một đợt hàng lớn vào chiều tối 5-11 trước khi bão đổ bộ.

​Các mặt hàng mì ăn liền, đồ hộp, nước đóng chai được mua nhiều, trung tâm đã nhanh chóng bổ sung nhóm hàng này. Đơn hàng online cũng tăng đáng kể.

​MM Mega Market Nha Trang ghi nhận tình hình tương tự.

Người dân Quy Nhơn mua sắm thực phẩm thiết yếu ứng phó bão số 13. Ảnh: H.CHÂU

Siêu thị đảm bảo nguồn cung

Ông Thái Lương Hùng, Giám đốc khu vực miền Trung của Saigon Co.op, cho biết: "Các siêu thị cũng đặt hàng dự trữ sẵn cho giai đoạn sau bão số 13, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa.

Do sức mua tăng mạnh và một số đầu mối có xu hướng thu gom mì ăn liền, nên hệ thống đã kiểm soát chặt để ưu tiên phục vụ đúng người tiêu dùng với giá bình ổn".

Theo đại diện MM Mega Market Việt Nam, các trung tâm MM Mega Market tại miền Trung sẽ mở cửa xuyên suốt phục vụ khách hàng cho đến khi có thông báo mới, tùy theo tình hình bão.

Nguồn cung hàng tươi sống, thực phẩm khô và nhu yếu phẩm được tăng cường đều đặn, đảm bảo phục vụ khách hàng liên tục trước và sau bão.

Song song với việc tăng cường hàng hóa tại trung tâm, các kho hàng và trạm trung chuyển khu vực miền Trung đã kích hoạt kế hoạch phòng chống bão cấp tốc.

Cụ thể, công ty tăng cường nhân sự trực kho và hậu cần (logistics) 24/7, bố trí ca làm việc để kịp thời xử lý sự cố trong quá trình vận chuyển. Doanh nghiệp cũng phối hợp với nhà cung cấp và đơn vị vận tải để điều chỉnh lịch giao hàng linh hoạt, đảm bảo nguồn cung không bị đứt gãy.