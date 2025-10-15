Loạt siêu thị lớn khẳng định không kinh doanh thịt bò 'giả' 15/10/2025 20:08

(PLO)-Từ thịt trâu Ấn Độ giá rẻ, một công ty đã dùng thủ đoạn bơm hóa chất để làm giả 14 tấn thịt bò cao cấp, bán với giá cao gấp nhiều lần.

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bốn người về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

​Trước đó, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội phối hợp với lực lượng công an đã kiểm tra đột xuất nhà máy của Công ty Cổ phần thực phẩm H tại huyện Hoài Đức, Hà Nội.

​Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang nhân viên đang bơm một loại tinh chất phụ phẩm vào thịt trâu để tạo vân mỡ, làm giả thịt trâu thành thịt bò (thịt bò giả) mang nhãn hiệu Hidasan.

Tang vật vi phạm bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

​Kết quả điều tra ban đầu xác định, các bị can đã lợi dụng tâm lý ưa chuộng thịt bò có vân mỡ cao cấp, đặc biệt là loại Wagyu kiểu Nhật, để sản xuất hàng giả (thịt bò giả).

​Bà T, Tổng giám đốc công ty, đã mua thịt trâu kém chất lượng nhập khẩu từ Ấn Độ với giá khoảng 120.000 đồng/kg. Sau đó, họ bơm phụ phẩm để tạo vân mỡ rồi đóng gói, ghi nhãn mác là thịt bò. Các sản phẩm giả này được bán ra thị trường với giá từ 400.000 đến 600.000 đồng/kg.

​Theo xác minh sơ bộ, từ tháng 5-2024 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và tiêu thụ trót lọt khoảng 14 tấn thịt trâu giả thịt bò. Số lượng lớn sản phẩm giả này đã được đưa ra nhiều tỉnh thành lớn trên cả nước, bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM.

​Kết quả giám định tại Viện kiểm nghiệm quốc gia cho thấy 24/29 mẫu thịt thu giữ tại công ty trên có ADN của thịt trâu.

​Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục giám định 17 tấn bột tinh chất để xác định có độc tố gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng hay không.

​Trao đổi với PLO, đại diện một số nhà bán lẻ lớn tại TP.HCM như Saigon Co.op, Central Retail hay MM Mega Market Việt Nam đều khẳng định không nhập khẩu và kinh doanh thịt bò từ công ty nói trên.