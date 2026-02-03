Cựu chi cục trưởng nhận tiền tỉ nhưng chỉ nghĩ đây là 'tiền cảm ơn' 03/02/2026 16:27

(PLO)- Cựu chi cục trưởng Chi cục Thú y Vùng VI Bạch Đức Lữu thừa nhận có nhận tiền nhưng chỉ nghĩ đây là tiền cảm ơn, bồi dưỡng và không biết cấp dưới đang làm sai...

Chiều 3-2, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 25 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI (đơn vị trực thuộc Cục Thú y, Bộ NN&PTNT cũ) và các đơn vị liên quan.

Trong số 25 bị cáo, 5 bị cáo tại Chi cục Thú y Vùng VI, gồm: Bạch Đức Lữu (cựu chi cục trưởng), Trần Trung Nhân (cựu trưởng Trạm kiểm dịch động vật), Lý Hoài Vũ (cựu chi cục phó), Nguyễn Minh Thành (cựu phó trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện), Nguyễn Văn Trung (cựu kiểm dịch viên) bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ.

Sau khi đại diện VKSND TP.HCM công bố xong cáo trạng, HĐXX bắt đầu xét hỏi đối với nhóm bị cáo này.

Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo buộc, từ năm 2018 đến khi khởi tố vụ án (năm 2023), nhóm các bị cáo thuộc các công ty đã nhập khẩu lậu trót lọt các lô hàng hàng sản phẩm động vật trị giá từ 13 tỉ đồng đến hơn 1.800 tỉ đồng.

Để thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu lậu hàng hóa, vợ chồng bị cáo Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung (đang bị truy nã quốc tế và bị xét xử vắng mặt) đã móc nối và đưa hối lộ cho các bị cáo là lãnh đạo và kiểm dịch viên Chi cục Thú y vùng VI, gồm: Bạch Đức Lữu, Lý Hoài Vũ, Trần Trung Nhân; Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Văn Trung tổng cộng khoảng 2,9 tỉ đồng.

Tại tòa, bị cáo Bạch Đức Lữu khai giữ chức chi cục trưởng Chi cục Thú y Vùng VI từ năm 2015 và có trách nhiệm về công tác kiểm dịch, tài chính, tổ chức, ký các giấy tờ kiểm dịch nhập khẩu. Bị cáo Lữu khai sẽ giao cấp phó kí tại 5 cửa khẩu.

Với cáo buộc nhận tiền của doanh nghiệp khi kiểm dịch các lô hàng thông qua bị cáo Trần Trung Nhân (cựu trưởng Trạm kiểm dịch động vật), Lữu khai mình không trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các trạm kiểm dịch.

Bị cáo này nói không biết việc bị cáo Nhân thỏa thuận nhận tiền doanh nghiệp hàng tháng. Từ năm 2019, thỉnh thoảng cấp dưới có đưa tiền để tiếp khách, cảm ơn, bồi dưỡng ngoài giờ làm việc... cho bị cáo.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc có biết số tiền bị cáo nhận là tiền hối lộ, bị cáo Lữu nói chỉ nghĩ đây là tiền cảm ơn, bồi dưỡng và không biết cấp dưới đang làm sai.

Cựu chi cục trưởng Chi cục Thú y Vùng VI Bạch Đức Lữu khai đã nhận tổng cộng 1,2 tỉ đồng và đã nộp lại toàn bộ để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Bạch Đức Lữu - cựu chi cục trưởng Chi cục Thú y Vùng VI. Ảnh: SONG MAI

Tại tòa, bị cáo Lý Hoài Vũ - cựu chi cục phó Chi cục Thú y Vùng VI, khai không biết việc bị cáo Trần Trung Nhân nhận tiền trực tiếp từ doanh nghiệp.

Bị cáo Vũ thừa nhận đã nhận 800 triệu đồng từ bị cáo và không có ý kiến gì về việc cáo trạng quy kết đối với số tiền này. Bị cáo Vũ biết đây là tiền doanh nghiệp cảm ơn nhằm tạo điều kiện giải phóng nhanh các lô hàng.

Tuy nhiên, bị cáo Vũ cho rằng đây chỉ là tiền bồi dưỡng, cảm ơn thông thường và không nghĩ là sai phạm, chỉ đến khi làm việc với CQĐT mới nhận thức được hành vi nhận tiền là sai.

Với cáo buộc nhận tiền từ các doanh nghiệp, bị cáo Trần Trung Nhân (cựu trưởng Trạm kiểm dịch động vật) thừa nhận hành vi như cáo trạng. Trong đó, bị cáo Nhân đã nhận tiền từ doanh nghiệp Hoàng Sa của vợ chồng bị cáo Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung cùng một số công ty khác tổng cộng hơn 2,9 tỉ đồng.

Bị cáo Nhân khai rằng có doanh nghiệp tìm đặt vấn đề chứ bị cáo không đòi hỏi nhận tiền từ doanh nghiệp. Ban đầu, bị cáo Nhân không nhận tiền mà điện thoại thông báo cho bị cáo Vũ và được bị cáo Vũ trả lời: "Mình làm đúng quy định, người ta cho thì mình cứ nhận".

Toàn bộ số tiền đã nhận, bị cáo Nhân đã chia cho Bạch Đức Lữu 1,2 tỉ đồng, Lý Hoài Vũ 800 triệu đồng, Trần Trung Nhân 1 tỉ đồng, Nguyễn Minh Thành 150 triệu đồng và Nguyễn Văn Trung 150 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Minh Thành (cựu phó trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện), cho biết bị cáo đã trực tiếp nhận tiền từ doanh nghiệp. Số tiền này là tiền cảm ơn của doanh nghiệp, nhưng không nhằm mục đích để bị cáo làm hành vi sai trái, buông lỏng quản lý.

Sau khi nhận được tiền, bị cáo Thành đã trực tiếp đưa toàn bộ số tiền cho Nhân và nhận phần tiền để chia lại cho các nhân viên trong trạm với số tiền 5 triệu đồng/1 người. Tổng số tiền bị cáo đã nhận 150 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Trung (cựu kiểm dịch viên) thừa nhận biết việc lấy mẫu không đúng quy trình. Bị cáo này thừa nhận đã nhận được tổng số tiền 150 triệu đồng nhưng không nghĩ bản thân làm sai quy định vì số tiền này.

Phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi...