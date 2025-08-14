Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC 14/08/2025 16:55

(PLO)- Sáng 14-8, tại TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự khai mạc và tham quan triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2025.