Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC

Media

Ảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC

TRẦN LINH

(PLO)- Sáng 14-8, tại TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự khai mạc và tham quan triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2025.

Phạm Minh Chính, triển lãm quốc tế, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ
Sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
DSC_5925Triển-lãm-quốc-tế-về-thiết-bị-kỹ-thuật-thủ-tướng-phạm-minh -chính.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khai mạc chương trình Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025.
DSC_6003Triển-lãm-quốc-tế-về-thiết-bị-kỹ-thuật-thủ-tướng-phạm-minh -chính.jpg
Thủ tướng cùng các đại biểu tham quan các gian trưng bày tại triển lãm.
DSC_6039Triển-lãm-quốc-tế-về-thiết-bị-kỹ-thuật-thủ-tướng-phạm-minh -chính.jpg
DSC_6076Triển-lãm-quốc-tế-về-thiết-bị-kỹ-thuật-thủ-tướng-phạm-minh -chính.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng sau sự kiện, công tác PCCC, cứu hộ cứu nạn sẽ có những bước tiến quan trọng, đưa công tác này tiếp tục đạt được nhiều kết quả trong thời gian tới, đột phá hơn, hiệu quả hơn, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân và mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Phạm Minh Chính, triển lãm quốc tế, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ
Tại triển lãm, người dân, khách tham quan và đặc biệt là các em nhỏ rất hào hứng khi thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính ghé thăm các gian hàng.
Phạm Minh Chính, triển lãm quốc tế, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ
Phạm Minh Chính, triển lãm quốc tế, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ
Triển lãm thu hút hơn 480 thương hiệu, các cơ quan đơn vị, nhà sản xuất, cung cấp hàng đầu thế giới về an ninh an toàn bảo vệ, PCCC và CNCH đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Phạm Minh Chính, triển lãm quốc tế, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ
Phạm Minh Chính, triển lãm quốc tế, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ
Phạm Minh Chính, triển lãm quốc tế, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ
Mẫu thiết bị bay M4TD đời 4, ứng dụng trong các hoạt động PCCC và CNCH. " Đây là thiết bị công nghiệp, phục vụ các hoạt động PCCC và CNCH. Sản phẩm này có hệ thống PC (máy tính nhúng), lấy dữ liệu trực tiếp và xử lý dữ liệu, cảm biến phát hiện khí gas, khí độc, tuỳ vào từng option"- anh Tuấn (công tác tại Đội PCCC và CNCH khu vực 21, PC 07) cho biết.
Phạm Minh Chính, triển lãm quốc tế, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ
Phạm Minh Chính, triển lãm quốc tế, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ
Phạm Minh Chính, triển lãm quốc tế, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ
Khu vực gian hàng giới thiệu của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thu hút người dân đến tham quan và trải nghiệm.
DSC_6155Triển-lãm-quốc-tế-về-thiết-bị-kỹ-thuật-thủ-tướng-phạm-minh -chính.jpg
Các em nhỏ thích thú trải nghiệm làm cảnh sát cứu hoả.
Phạm Minh Chính, triển lãm quốc tế, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ
Phạm Minh Chính, triển lãm quốc tế, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ
Gian hàng của hãng K- DEFENSE (Hàn Quốc) trưng bày các sản phẩm hỗ trợ thở không khí thông minh.
Phạm Minh Chính, triển lãm quốc tế, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ
Gian hàng của hãng Drager (CHLB Đức) trưng bày, giới thiệu thiết bị bộ thở tuần hoàn, sản phẩm này có hệ thống cảm biến thông minh phát hiện hàm lượng oxy thấp, ứng dụng trong các môi trường làm việc như công trường, hầm mỏ,..
Phạm Minh Chính, triển lãm quốc tế, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ
Thiết bị camera PTZ model 1050 của hãng SOAR (Trung Quốc). Đây là một CCTV thông minh dùng để giám sát, phân tích phát hiện sự cố. Ứng dụng trong các nhà xưởng, toà nhà, giao thông,...
TRẦN LINH
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Phạm Minh Chính #triển lãm quốc tế #phòng cháy chữa cháy #cứu nạn cứu hộ

Đọc thêm