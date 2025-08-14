Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC
TRẦN LINH
(PLO)- Sáng 14-8, tại TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự khai mạc và tham quan triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2025.
Triển lãm thu hút hơn 480 thương hiệu, các cơ quan đơn vị, nhà sản xuất, cung cấp hàng đầu thế giới về an ninh an toàn bảo vệ, PCCC và CNCH đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Mẫu thiết bị bay M4TD đời 4, ứng dụng trong các hoạt động PCCC và CNCH. " Đây là thiết bị công nghiệp, phục vụ các hoạt động PCCC và CNCH. Sản phẩm này có hệ thống PC (máy tính nhúng), lấy dữ liệu trực tiếp và xử lý dữ liệu, cảm biến phát hiện khí gas, khí độc, tuỳ vào từng option"- anh Tuấn (công tác tại Đội PCCC và CNCH khu vực 21, PC 07) cho biết.
Khu vực gian hàng giới thiệu của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thu hút người dân đến tham quan và trải nghiệm.
Gian hàng của hãng K- DEFENSE (Hàn Quốc) trưng bày các sản phẩm hỗ trợ thở không khí thông minh.