Hình ảnh mất mát, ngổn ngang tại phố biển Tuy Hòa sau lũ 23/11/2025 14:39

(PLO)- Trận lũ kéo dài đã gây nhiều thiệt hại về người, tài sản ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 23-11, PLO đã đến ghi nhận thực tế thiệt hại do lũ lụt gây ra tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, một trong những vùng hạ du của sông Ba.

Ngày 19 và 20-11, nhiều khu vực của phường Tuy Hòa bị ngập sâu. Ảnh: M.M

Theo thống kê sơ bộ, phường Tuy Hòa có sáu người tử vong do lũ thì riêng tại khu phố Đông Phước đã có năm người.

Cụ bà thẫn thờ nhìn đường phố hoang tàn sau cơn lũ. Ảnh: T.T

Ngoài thiệt hại về người, lũ lụt đã khiến nhiều trường học, nhà dân và cơ sở hạ tầng tại phường Tuy Hòa bị ngập, hư hỏng.

Bức tường gạch bị lũ xé toạc. Ảnh: T.T

Hiện nước đã rút, để lại phố biển Tuy Hòa ngổn ngang rác thải. Nhiều căn nhà, bờ tường, cổng nhà… bị nước lũ làm hư hỏng. Trên bờ sông và các vùng trũng thấp, hàng ngàn áo quần, đồ đạc và cả rác bị lũ cuốn, mắc lại dày đặc trên ngọn cây.

Mưa lũ để lại phường Tuy Hòa lượng rác khổng lồ, hiện người dân đang tích cực dọn dẹp. Ảnh: T.T

Tại khu phố 2, phường Tuy Hòa, một số nhà gần sông bị nước xói lở, gây sập nhiều công trình phụ, gây mất an toàn.

Căn nhà bị nước gây xói lở, mất an toàn. Ảnh: T.T

Ông Trần Quốc Bảo (ngụ phường Tuy Hòa), cho biết hiện nước đã khoét sâu, gây sạt lở một phần bờ kè và công trình phụ căn nhà của ông. Vì vậy, mấy hôm nay ông phải sang nhà hàng xóm ngủ nhờ, khi nước rút hẳn sẽ xem xét, đánh giá lại để khắc phục.

Một kho nước ngọt bị nước lũ nhấn chìm, gây hỏng nhiều tài sản. Ảnh: T.T

Hiện, lực lượng chức năng đang tích cực triển khai, khắc phục hậu quả sau lũ, kiểm kê thiệt hại và có phương án hỗ trợ người dân sớm tái thiết cuộc sống.