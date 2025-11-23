Những giây phút kinh hoàng của người dân xã Hòa Xuân, Đắk Lắk trước lũ dữ 23/11/2025 13:22

(PLO)- Nước vẫn chưa rút hết, người dân ở xã Hòa Xuân kể lại những phút giây kinh hoàng trước cơn lũ lên nhanh không kịp trở tay.

Trưa 23-11, tại thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, nước lũ đã rút bớt nhưng vẫn còn ngập sâu. Người dân từ trong thôn bơi xuồng ra Quốc lộ 1 để nhận nhu yếu phẩm từ các đoàn thiện nguyện.

Cả ngày dầm mình trong nước cứu hàng xóm

Da trắng bệch vì nhiều ngày ngâm trong nước lũ, anh Lê Văn Tiến run rẩy vì lạnh kể khoảng 18 giờ ngày 19-11, lũ bắt đầu lên nhưng đến 20 giờ, nước dâng lên rất nhanh.

Thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân vẫn chìm trong nước.

Chỉ một lúc sau, nước đã ngập nóc nhà, người dân thôn Phú Khê 2 bắt đầu tháo chạy.

Trước tình cảnh trên, anh Tiến không kịp mang áo mưa lao ra giữa dòng nước lũ bơi xuồng đi cứu hàng xóm. Căn gác của nhà anh để dành cho hàng xóm trú ngụ tránh lũ, đồ đạc trong nhà mặc nước lũ cuốn trôi.

Anh Lê Văn Tiến kể lại lúc vượt lũ cứu hàng xóm.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ cứu được bao nhiêu người là cứu. Nhà mình có gác cao thì cứu hàng xóm đã, tài sản mất gì tính sau. Tôi cứu phải được gần 20 người, cả những người chạy lũ ngang qua tôi cũng kêu vào nhà tránh”, anh Tiến nhớ lại.

Người hùng của thôn Phú Khê 2 cho biết lúc đỉnh lũ, căn gác nhà anh có hơn 30 người. Mỗi người chia nhau một góc để ngồi chờ lũ rút.

Lũ rút bớt, người dân bơi xuồng ra Quốc lộ 1 nhận hàng cứu trợ.

Những hôm đó, mọi người chia nhau những gói mì tôm. Ai nhai sống được thì nhai, ai không nhai được thì ngâm nước mưa cho nở ra rồi nuốt cầm hơi.

Anh Tiến nói hiện nay nhà anh vẫn còn hơn 10 người hàng xóm trú ngụ vì nhà còn ngập sâu. Sau lũ, anh mất tất cả tài sản nhưng quan trọng là anh đã giúp được những người hàng xóm trong lúc hoạn nạn.

Những phút kinh hoàng khi nước ngập nóc nhà

Vẫn chưa hết sợ hãi khi thoát khỏi cơn lũ dữ, chị Phan Thị Thu Thảo nói nếu không có những người như anh Tiến, rất nhiều người không vượt qua được cơn lũ lên quá nhanh.

Chị Phan Thị Thanh Thảo bàng hoàng nhớ thời khắc chống chọi lũ dữ.

Chị Thảo kể mẹ chồng chị đã già, không đi lại được, em trai chồng người bị tai biến, người bị tâm thần. Lũ đổ về, nước lên nhanh nhưng chồng lại đi làm không ở nhà. Chị và em dâu phải tìm cách đưa mẹ chồng lên mái nhà kêu cứu.

May mắn trong đêm tối, giữa dòng nước lũ có anh Tiến cùng với mấy thanh niên nghe tiếng kêu đã bơi xuồng đến ứng cứu. Đưa mọi người về nơi tránh trú an toàn.

Tuy nhiên, do xuồng nhỏ nên không thể chở mẹ chồng chị đi. Em dâu với mẹ chồng chị Thảo không đi được phải nằm trên mái nhà. Hôm nay, nước rút chị mới đưa bà cụ khỏi mái nhà.

“Lúc đó chúng tôi chỉ khóc kêu cứu chứ không biết làm gì, lũ lên quá nhanh. Nếu như các anh không nghe được tiếng kêu thì chúng tôi đã chết”, chị Thảo kể lại.

Vừa bơi ra khỏi nhà nghe tiếng ầm là biết mất tất cả

Lũ lớn đã làm Quốc lộ 1 đoạn qua xã Hòa Xuân hư hỏng nặng, những đoạn dài dải phân cách bị nước lũ xô đỗ còn nằm ngổn ngang.

Quốc lộ 1 đoạn qua xã Hòa Xuân hư hỏng nặng.

Sát bên Quốc lộ 1, cả nhà anh Nguyễn Quốc Hạnh, thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân, bần thần ngồi trên bậc thềm bị xói lở. Phía sau lưng, căn nhà họ ở bao nhiêu năm đã bị lũ làm sập đổ hoàn toàn.

Anh Hạnh cho hay khi nước vừa lên, anh đưa mẹ già 80 tuổi cùng vợ và hai con đến nhà người thân tránh lũ, còn anh quay về thu dọn đồ đạc.

Gia đình anh Nguyễn Quốc Hạnh bần thần bên căn nhà bị sập.

Tuy nhiên, đến khoảng 20 giờ, nước đã lên đến nóc nhà. Anh Hạnh kể mình đang ngồi trốn trên gác xép thì nghe tiếng ầm do nước lũ cuốn khối bê tông dải phân cách va vào cửa sắt.

Hốt hoảng, anh Hạnh vội vã bơi ra ngoài. Vừa thoát ra được khỏi nhà khoảng 20 m, anh nghe một tiếng ầm lớn phía sau lưng. Căn nhà của anh đã bị lũ cuốn sập đổ.

“Vừa bơi thoát ra được khỏi nhà, tôi nghe tiếng ầm là biết căn nhà của mình đã sập, đồ đạc trôi hết. Tôi không muốn quay lại nhìn nữa, mất hết cả”, anh Hạnh buồn bã.

Ngày 23-11, nhiều đoàn thiện nguyện đã mang nhu yếu phẩm đến cứu trợ cho người dân xã Hòa Xuân. Họ mang theo xuồng, jetski (moto nước) đến để tiếp cận những khu vực còn ngập sâu.

Anh Lượng Quang, đến từ TP.HCM, cho biết đoàn của anh mang hơn 10 tấn nhu yếu phẩm gồm bánh chưng, xúc xích, bánh ngọt… đến cứu trợ người dân nơi đây.

Các đoàn tình nguyện mang theo xuồng để tiếp cận những nơi còn ngập sâu.

Người dân thôn Phú Khê 2 cho biết hiện họ đang rất cần thực phẩm, nước uống, quần áo và mền để giữ ấm. Ngoài ra, họ cũng cần bếp ga mini để có thể tự nấu ăn, hỗ trợ cho nhau.