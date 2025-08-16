Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam Cảnh sát Hình sự kể về những ngày 'không có giờ tan ca' 16/08/2025 17:00

(PLO)- Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã khắc ghi dấu ấn bằng nhiều chiến công thầm lặng, góp phần giữ gìn bình yên cho nhân dân. Với Thượng tá Trần Văn Trà - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, đó là hành trình nối tiếp truyền thống cha anh, vững vàng đối mặt với hiểm nguy và không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ chuyển đổi số.

Giữa vòng xoáy tội phạm ngày càng biến tướng tinh vi, len lỏi từ phố chợ cho tới không gian mạng, có một lực lượng luôn âm thầm đứng ở tuyến đầu - những chiến sĩ Cảnh sát Hình sự. Hơn hai thập kỷ trong nghề, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, Thượng tá Trần Văn Trà không chỉ chứng kiến những thay đổi khôn lường của tội phạm, mà còn cùng đồng đội viết nên nhiều chiến công lặng lẽ, giữ cho “trái tim” phố núi vẫn đập nhịp bình yên.

Từ những ngày đầu hình thành sau giải phóng, đến nay, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng luôn đóng vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh trật tự. Đặc biệt, sau ngày 1-7-2025, khi ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông sáp nhập, địa bàn rộng lớn hơn, đa dạng hơn, với cả khu vực biên giới phức tạp, đặt ra yêu cầu mới: nắm chắc địa bàn, nhận diện sớm nguy cơ và xử lý nhanh các vụ việc.

.Thưa Thượng tá Trần Văn Trà, Nhìn lại chặng đường 80 năm truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, đâu là những dấu ấn lịch sử đặc biệt mà lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã góp phần tô đậm thêm truyền thống vẻ vang đó?

+ Trong suốt 50 năm kể từ ngày giải phóng tỉnh, tình hình tội phạm luôn diễn biến phức tạp và thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử. Nếu trước đây tội phạm chủ yếu hoạt động manh mún, đơn lẻ thì nay đã tổ chức theo mô hình khép kín, có “đầu não”, có sự phân công chặt chẽ và thủ đoạn tinh vi. Khó khăn lớn nhất với lực lượng Cảnh sát Hình sự là phải “đi trước một bước”, nắm chắc phương thức, thủ đoạn và hành vi để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

Hiện nay, phạm vi quản lý bao trùm cả vùng núi, đồng bằng, đô thị và biên giới, kéo theo đủ loại tội phạm: từ trộm cắp, cướp giật, giết người, đến tội phạm xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài. Chúng tôi luôn quán triệt chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời triển khai đồng bộ các kế hoạch nghiệp vụ, xây dựng mạng lưới nắm tình hình và quản lý đối tượng trọng điểm.

.Trong tiến trình ấy, đâu là những thời điểm “sương gió” nhất mà đơn vị vẫn giữ vững tinh thần thép?

+ Công việc của Cảnh sát Hình sự không có giờ hành chính, cũng chẳng phân biệt ngày đêm. Có những vụ án mà anh em phải bám địa bàn hàng tháng trời, thậm chí ăn ngủ ngay tại hiện trường. Chúng tôi luôn nhắc nhau: không để cám dỗ của tội phạm “mua chuộc” tinh thần, giữ cho bản thân và tập thể trong sạch, vững vàng.

Điều tôi trân trọng nhất là tinh thần kế thừa. Thế hệ đi trước đã để lại những câu chuyện, những tấm gương sáng về bản lĩnh và trí tuệ. Nhiều đồng chí trưởng thành từ lực lượng Cảnh sát Hình sự đã trở thành lãnh đạo chủ chốt của Công an tỉnh. Họ chính là “người giữ lửa” cho lớp trẻ noi theo.

.Gần đây, Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá nhiều chuyên án lớn. Đâu là vụ án khiến đồng chí nhớ nhất?

+ Mỗi vụ án đều có dấu ấn riêng, nhưng vụ cướp tiệm vàng ở Đức Trọng là một ví dụ điển hình. Đối tượng liều lĩnh dùng súng bắn vào bảo vệ, gây hoang mang lớn. Ngay khi nhận lệnh, chúng tôi kích hoạt phương án truy xét khẩn cấp. Chỉ sau 24 giờ, thủ phạm bị bắt. Kết quả đó không chỉ là nghiệp vụ, mà còn là lời khẳng định với nhân dân rằng: tội phạm sẽ không thể thoát.

Trong nghề hình sự, tốc độ và sự chính xác là yếu tố sống còn. Có những vụ án mà anh em chúng tôi chỉ có vài chục phút để đưa ra quyết định và triển khai lực lượng. Điển hình như vụ cướp ngân hàng ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng hồi giữa tháng 5-2025. Chỉ trong hơn một giờ sau khi đối tượng Tàu Sa Chín dùng xăng, roi điện uy hiếp nhân viên ngân hàng rồi bỏ trốn, chúng tôi đã lần theo dấu vết, vây bắt thành công tại xã Đa Quyn, thu toàn bộ tang vật. Vụ án khép lại nhanh gọn, không thiệt hại về người và tài sản, để lại niềm tin rất lớn trong nhân dân.

Hay như vụ cướp tiệm vàng Như Ngọc Châu ở thị trấn Di Linh tháng 2-2025, đối tượng Phạm Thành Chung dùng búa đập tủ kính, lấy hơn 24 lượng vàng rồi bỏ trốn sang Đồng Nai. Chỉ chưa đầy 24 giờ, lực lượng Cảnh sát Hình sự Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ, thu hồi phần lớn tang vật. Đây không chỉ là chiến công của tập thể, mà còn là minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương giữa các lực lượng, góp phần củng cố lòng tin của người dân với công an.

.Có chuyên án nào mà anh em phải đối mặt với hiểm nguy đặc biệt không?

+ Vụ án Bùi Quốc Huy ở Bảo Lâm là một điển hình. Đây là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, gây ra nhiều vụ giết người, giấu xác, cướp tài sản. Hắn còn cất giữ nhiều loại vũ khí. Việc bắt giữ và khám xét diễn ra trong tình huống tiềm ẩn rủi ro cao, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và bản lĩnh vững vàng. Thành công của chuyên án không chỉ loại bỏ một mối nguy hiểm cho xã hội mà còn để lại nhiều bài học quý báu về điều tra, phá án.

.Tội phạm công nghệ cao, xuyên quốc gia đang gia tăng. Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng đối phó ra sao?

+ Chúng tôi quán triệt phương châm “luôn đi trước hoặc ngang bằng tội phạm”. Từ đào tạo kỹ năng cho điều tra viên, phối hợp với lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm công nghệ cao, đến đầu tư trang thiết bị phân tích dữ liệu điện tử, tất cả đều nhằm mục tiêu phát hiện sớm và triệt phá nhanh.

Nhờ đó, thời gian qua, chúng tôi đã phá nhiều đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng, xử lý các vụ rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên biên giới, và ngăn chặn đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.

.Trong bối cảnh chuyển đổi số, lực lượng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng đã thay đổi cách làm như thế nào?

+ Chúng tôi chuyển toàn bộ quy trình nghiệp vụ sang nền tảng số, giảm tối đa thủ công. Lực lượng trẻ được khuyến khích chia sẻ kỹ năng công nghệ, còn các cán bộ dày dạn kinh nghiệm sẽ truyền lại kỹ năng nghiệp vụ. Kết hợp giữa “trí tuệ số” và “bản lĩnh trận mạc” chính là chìa khóa.