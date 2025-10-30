TP.HCM: Người dân phường Trung Mỹ Tây hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 30/10/2025 18:47

(PLO)- Người dân phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9-11", cùng lan tỏa ý thức sống và làm việc theo pháp luật.

Ngày 30-10, UBND phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM tổ chức hội nghị phát động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9-11” năm 2025.

Người dân trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9-11. Ảnh: TRẦN MINH

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hải Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, cho biết việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nhằm tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý đất nước, kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; đồng thời giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng.

“Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phường mong muốn người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm sống và làm việc theo pháp luật; thực hiện tốt quy định trong mọi lĩnh vực của đời sống, góp phần tạo sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn” - ông Lâm nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hải Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Cùng với cả nước, UBND phường Trung Mỹ Tây tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật, xem đây là sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng nhằm đề cao vai trò của các cơ quan Nhà nước trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, giúp người dân tránh rủi ro pháp lý do thiếu hiểu biết, đồng thời gửi đi thông điệp về một Việt Nam thượng tôn pháp luật, tôn trọng và bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền công dân.

Trong khuôn khổ chương trình, UBND phường Trung Mỹ Tây còn tổ chức hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí, tạo điều kiện để người dân được các luật sư hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về nhiều lĩnh vực pháp luật trong đời sống.

Hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí. Ảnh: TRẦN MINH

Bà Nguyễn Thị Nhàn, ngụ phường Trung Mỹ Tây, chia sẻ: “Hôm nay tôi đến để được tư vấn về hôn nhân. Con trai tôi muốn làm thủ tục ly hôn đơn phương, nhưng vì đang đi công tác xa nên nhờ tôi đến hỏi giúp. Sau khi nghe các luật sư tư vấn, tôi hiểu rõ hơn về quy trình và quy định pháp luật trong trường hợp ly hôn đơn phương, từ việc chuẩn bị hồ sơ, nộp đơn đến các bước giải quyết tại tòa".

Bà Nhàn nói trong niềm vui: “Các luật sư rất thân thiện, tận tình và tư vấn rõ ràng, dễ hiểu. Tôi hỏi điều gì cũng được giải đáp cụ thể. Cách làm việc chuyên nghiệp của các anh chị khiến tôi cảm thấy rất thoải mái và hài lòng".

Bà Nguyễn Thị Nhàn đang được tư vấn pháp lý miễn phí. Ảnh: TRẦN MINH

Bên cạnh nội dung tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự, chương trình còn triển khai phổ biến Luật Hợp tác xã năm 2023 và các chính sách liên quan đến phát triển kinh tế tập thể.

Ông Tô Văn Quang, Báo cáo viên Liên minh Hợp tác xã TP.HCM trình bày những điểm mới của Luật Hợp tác xã năm 2023, giúp cán bộ, đoàn thể và người dân hiểu rõ hơn về các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế hợp tác trong giai đoạn mới.

Người dân lắng nghe trình bày những điểm mới của Luật Hợp tác xã năm 2023. Ảnh: TRẦN MINH

Luật Hợp tác xã năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1-7-2024, bổ sung nhiều quy định quan trọng, trong đó đáng chú ý là cho phép hợp tác xã thực hiện hoạt động cho vay nội bộ nhằm hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh. Nội dung tư vấn cũng tập trung làm rõ các quy định pháp luật, thủ tục thành lập, quản lý và tổ chức hoạt động của hợp tác xã, đồng thời giải đáp những vướng mắc pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện, giúp các đơn vị nắm bắt và áp dụng đúng quy định.