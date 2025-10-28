Chiêu lừa mới: Giả cơ quan BHXH gửi giấy mời nhận hỗ trợ do bão YAGI 28/10/2025 17:09

(PLO)- Xuất hiện giấy mời giả cơ quan BHXH, có dấu đỏ và chữ ký lãnh đạo, BHXH TP.HCM cảnh báo người dân cảnh giác.

Mới đây, BHXH TP.HCM phát đi thông báo khẩn cho biết: Thời gian gần đây, cơ quan này ghi nhận nhiều trường hợp đối tượng giả mạo văn bản, giấy mời, con dấu và chữ ký của lãnh đạo BHXH nhằm lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.

Đáng chú ý, một số văn bản giả mạo được thiết kế tinh vi, sử dụng phông chữ, bố cục và con dấu đỏ tương tự như mẫu văn bản hành chính thật của cơ quan BHXH, khiến người dân dễ nhầm lẫn.

Xuất hiện “Giấy mời BHXH” giả có dấu đỏ và chữ ký lãnh đạo, BHXH TP.HCM cảnh báo người dân cảnh giác.

Mới nhất, lại tiếp tục xuất hiện “Giấy mời” có đóng dấu đỏ và chữ ký giả mạo lãnh đạo BHXH. Văn bản ghi căn cứ “Nghị định 146, 188-2025” và mời đến cơ quan BHXH để “được hỗ trợ mức đóng BHYT và hoàn trả 50% chi phí khám chữa bệnh do ảnh hưởng bão YAGI”.

Đặc biệt, giấy mời yêu cầu mang theo CCCD gắn chip, hồ sơ BHYT và cung cấp “mã hồ sơ cổng thông tin Bộ Y tế” - dấu hiệu rõ ràng của hành vi thu thập dữ liệu cá nhân trái phép.

Nếu trước đây các đối tượng điện thoại giả danh chuyên viên BHXH thì nay đã ngang nhiên sử dụng văn bản giả nhằm tạo “uy tín” để dễ dàng lừa đảo. Việc làm giả văn bản có con dấu và chữ ký khiến nhiều người mất cảnh giác.

BHXH TP.HCM khẳng định:

- Cơ quan BHXH không phát hành bất kỳ loại giấy mời nào theo hình thức nêu trên.

- Cơ quan BHXH không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân qua các số điện thoại.

Theo đó, người dân cần lưu ý:

- Khi nhận được văn bản có tên, con dấu BHXH, hãy kiểm tra kỹ thông tin hành chính, căn cứ pháp lý, và đối chiếu với website chính thức của BHXH TP.HCM: https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn.

- Khi có nghi ngờ về tính xác thực của văn bản, nên liên hệ trực tiếp BHXH nơi cư trú hoặc tổng đài 1900.9068 để được xác minh.

- Tuyệt đối không cung cấp dữ liệu cá nhân cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào không rõ nguồn gốc hoặc mạo danh BHXH.

Để đảm bảo an toàn, BHXH TP.HCM khuyến nghị người tham gia chủ động kiểm tra và tra cứu thông tin tại website chính thức của ngành: tphcm.baohiemxahoi.gov.vn.