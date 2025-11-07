Bộ Công an tổ chức nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 07/11/2025 15:22

(PLO)- Ngày Pháp luật Việt Nam được Bộ Công an và công an đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên.

Sáng 7-11, Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025, kết hợp tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 80 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, và tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dữ liệu trong Công an nhân dân".

Tiết mục văn nghệ tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025 của Bộ Công an.

Lan tỏa tinh thần “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật đã trở thành sự kiện thường niên có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng. Đây không chỉ là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tự soi lại trách nhiệm của mình trong công tác tham mưu, xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, mà còn góp phần củng cố niềm tin và thái độ ứng xử đúng đắn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, Ngày Pháp luật Việt Nam được Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc, thường xuyên và có nền nếp với nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, bám sát các sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng của đất nước. “Với chủ đề, khẩu hiệu hành động cụ thể, chúng ta biến mỗi ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật trong Công an nhân dân”- Thượng tướng Lê Quốc Hùng nói.

Qua 5 năm thực hiện Kết luận số 80 của Ban Bí thư, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực, khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của lực lượng Công an trong tuyên truyền và thực thi pháp luật.

Tìm hiểu Luật Dữ liệu- bước tiến trong chuyển đổi số và bảo mật thông tin

Trình bày báo cáo tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, cho biết: Bộ Công an luôn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, coi đây là nền tảng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Từ tháng 11-2024 đến nay, Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội khóa XV thông qua 5 luật tại Kỳ họp thứ 8 và 9; đồng thời trình Quốc hội xem xét 10 dự án luật và 1 pháp lệnh tại Kỳ họp thứ 10.

Bộ Công an cũng đã xây dựng và ban hành 166 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 22 nghị định, 1 nghị quyết của Chính phủ, 3 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 140 thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Một điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật là Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dữ liệu trong Công an nhân dân.” Cuộc thi được triển khai nghiêm túc, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia với nhiều hình thức sáng tạo như thi trực tuyến, tọa đàm, đối thoại, gắn kết với sinh hoạt pháp luật thường kỳ.

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hội trường Bộ Công an tại Hà Nội đến công an các địa phương, các trường công an nhân dân khu vực phía Nam.

Nhiều đơn vị đã đưa việc tham gia Cuộc thi trở thành tiêu chí thi đua năm 2025, góp phần lan tỏa tinh thần học tập, nghiên cứu pháp luật trong toàn lực lượng. Ban Giám khảo đã lựa chọn 44 bài dự thi xuất sắc để trao giải, trong đó có 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 15 giải Ba, 16 giải Khuyến khích và 5 giải phụ.

Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức về Luật Dữ liệu, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm chắc các quy định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Kết luận số 80 của Ban Bí thư.

Kết luận buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Công an nhân dân phải tiếp tục là lực lượng đi đầu trong xây dựng, thi hành pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".