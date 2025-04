Việt kiều về nước làm căn cước công dân như thế nào? 02/04/2025 08:00

Tôi định cư ở Mỹ, hiện đã có thẻ xanh. Tôi vẫn còn giữ CMND. Cuối tháng này về Việt Nam, tôi định đi làm căn cước công dân. Trường hợp của tôi không biết có được làm căn cước công dân không; nếu được thì làm ở đâu?

Bạn đọc Phương Anh (Hoa Kỳ)

Luật sư ĐẬU THỊ QUYÊN

Luật sư ĐẬU THỊ QUYÊN, Trưởng văn phòng luật sư SOSEONO LEGAL, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo Điều 19 Luật Căn cước 2023, người được cấp thẻ căn cước là “công dân Việt Nam”. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. Theo đó, không phân biệt là người đó sinh sống trong nước Việt Nam hay định cư ở nước ngoài, nếu là công dân Việt Nam thì sẽ được làm thẻ căn cước.

Nếu bạn vẫn còn quốc tịch Việt Nam, bạn cần đăng ký cư trú lại (thường trú hoặc tạm trú) theo Luật Cư trú 2020. Sau khi cập nhật thông tin cư trú vào hệ thống, bạn có thể làm CCCD.

Nếu bạn không còn quốc tịch Việt Nam, bạn phải thực hiện thủ tục nhập quốc tịch trước khi xin cấp CCCD. Lưu ý, quy trình và điều kiện để nhập lại quốc tịch Việt Nam có thể phức tạp và yêu cầu đáp ứng một số tiêu chí nhất định. Nếu không thể nhập lại Quốc tịch Việt Nam, bạn không thể làm CCCD vì không phải là công dân Việt Nam.

Trường hợp của bạn, đầu tiên bạn cần kiểm tra xem thông tin của mình có thể được cập nhật vào hệ thống cư trú mới hay không trước khi xin cấp CCCD (dựa vào CMND/Hộ chiếu). Nếu chưa cập nhật, bạn có thể đăng ký cư trú tại Công an quận/huyện nơi thể hiện trên giấy CMND dân hoặc nơi bạn dự định sinh sống. Sau khi có thông tin cư trú, bạn có thể làm CCCD tại Công an cấp tỉnh/thành phố nơi đăng ký cư trú.

Về nơi thực hiện: Theo Điều 27 Luật Căn cước 2023, nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước bao gồm “Cơ quan quản lý căn cước của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc cơ quan quản lý căn cước của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân cư trú”. Đối với những trường hợp do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an quyết định thì sẽ do cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục. Bên cạnh đó, trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý căn cước sẽ tổ chức làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân.