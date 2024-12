Đồng Nai: Người đi ô tô hành hung, đuổi chém cô gái trẻ trên đường 20/12/2024 17:56

Ngày 20-12, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi sự việc một người đàn ông đi ô tô bán tải dừng lại cạnh một nhóm người đang đứng bên đường. Sau đó người đàn ông này mở cốp xe bán tải lấy dao phay rồi lao vào đạp mạnh vào bụng một cô gái khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ.

Clip quay cảnh người đàn ông hành hung 2 cô gái trên đường.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông tiếp tục đuổi theo một cô gái khác rồi dùng dao chém mạnh. Rất may cô gái này chạy nhanh vào một nhà dân bên đường.

Chưa dừng lại ở đó, người này tiếp tục đuổi theo tận vào nhà dân để chém cô gái này.

Cô gái bị đạp vào bụng gục tại chỗ. Ảnh cắt từ clip.

Clip khiến dư luận bức xúc vì sự manh động, côn đồ của người đàn ông đối với 2 cô gái trẻ.

Theo xác minh của PLO, sự việc xảy ra trên đường thuộc xã Phú An, huyện Tân Phú, Đồng Nai.

Người thanh niên này đuổi theo để chém cô gái khác. Ảnh: Cắt từ clip.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo Công an xã Phú An xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn xã. “Ngay sau khi nhận được thông tin công an xã đã nhanh chóng xác minh và xác định được hung thủ. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra xử lý nên chưa thể thông tin cụ thể”, đại diện Công an xã Phú An cho biết.

Một lãnh đạo Công an huyện Tân Phú biết, công an đã làm việc với người có hành vi đuổi chém, hành hung hai cô gái. "Cơ quan tố tụng huyện đang củng cố hồ sơ để xử lý người này về tội gây rối trật tự công cộng"- Vị lãnh đạo nói.