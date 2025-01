Giả danh nhân viên TikTok lừa đảo hàng nghìn tỉ đồng 22/01/2025 16:08

Ngày 22-1, nguồn tin cho biết các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng.

Nhóm bị can tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can gồm: H’Nguyên Niê Kdăm (40 tuổi); Nguyễn Thanh Nhàn (37 tuổi); Nguyễn Trần Trung Hiếu (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (36 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre).

Trước đó, công an phát hiện nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang hoạt động tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, Công an huyện Krông Pắk phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) xác minh, xử lý 57 người liên quan.

Trong đó, công an xác định H’Nguyên Niê Kdăm, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Trần Trung Hiếu và Nguyễn Thị Bích Ngọc là những người có vai trò chính của nhóm tội phạm.

Qua khám xét, công an thu giữ 45 máy tính các loại, 63 điện thoại, 41 xe máy, 180GB dữ liệu cùng nhiều vật chứng liên quan đến hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Theo cơ quan công an, đầu năm 2024, thông qua ứng dụng Telegram, H’Nguyên liên hệ với một người không rõ lai lịch và được phân công nhiệm vụ lừa đảo ở Đắk Lắk.

H’Nguyên đã lên mạng xã hội tuyển thêm nhiều nhân viên để phân chia nhiệm vụ lừa đảo, thanh toán tiền cho Nhàn, Hiếu và Ngọc. Với mỗi cuộc gọi thành công, mỗi nhân viên sẽ được trả công 30.000 đồng.

Khi nhận được họ tên, số điện thoại của người dân từ tuyến trên, H’Nguyên yêu cầu các thành viên trong nhóm giả danh nhân viên của TikTok để gọi điện, thông báo "khách hàng may mắn trúng thưởng" và đề nghị người dân cung cấp thông tin để nhận quà tri ân 0 đồng.

Công an đấu tranh, làm rõ 57 người liên quan tham gia hoạt động lừa đảo. Ảnh: C.A

Sau đó, nhóm này yêu cầu người dân kết bạn Zalo để gửi địa chỉ nhận quà. Ngoài ra, nhóm này gợi ý người dân tham gia làm việc tại nhà bằng cách xem video, like tăng tương tác để nhận tiền thưởng từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng cho mỗi lần thực hiện.

Khi tạo được lòng tin, nhóm này đưa ra nhiệm vụ "thương mại điện tử", hứa hẹn người dân sẽ được nhận tiền hoa hồng khi mua các sản phẩm của họ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người dân sẽ trả lại số tiền ban đầu và được trả thêm 20-30% tiền hoa hồng.

Với các giao dịch có số tiền nhỏ, người dân được nhận lại đầy đủ như thỏa thuận. Tuy nhiên, khi thực hiện các giao dịch với số tiền lớn thì nhóm này lại đưa ra nhiều lý do như sai cú pháp, sai lệnh...để chiếm đoạt tiền.

Theo công an, mỗi ngày nhóm này đã sử dụng thông tin trái phép của khoảng 50.000 người, thực hiện trên 100.000 cuộc gọi để lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân.