Đã khởi tố bị can có bị phạt hành chính lỗi vi phạm nồng độ cồn? 22/01/2025 16:27

Vừa qua, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Thế Thắng (42 tuổi, ngụ quận Tân Phú) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 11-1, Thắng chạy xe máy đi trên đường số 5A hướng về đường số 8 (phường Long Bình, TP Thủ Đức) trong tình trạng say xỉn.

Lúc này, Đội CSGT - Trật tự, Công an TP Thủ Đức đang tuần tra lưu động ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Thắng không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời có hành vi tấn công CSGT, gây thương tích cho thành viên Tổ công tác.

Công an TP Thủ Đức sau đó đã vào cuộc, kết quả kiểm tra nồng độ cồn Thắng vi phạm ở mức 0.840 mg/lít khí thở. Đồng thời công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thắng về tội chống người thi hành công vụ.

Thắng bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ

Nhiều bạn đọc thắc mắc, Thắng đã bị khởi tố hình sự, liệu có tiếp tục bị xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm nồng độ cồn và không chấp hành đo nồng độ cồn không.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Đỗ Trúc Lâm, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.

Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng quy định khi xem xét vụ vi phạm để quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự.

Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp đã chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại Điều 62 Luật này.

Theo luật sư Lâm, trong vụ việc này, Thắng đã có hai hành vi vi phạm: Một là, điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ; Hai là, hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ.

“Áp dụng quy định pháp luật nêu trên, đối với vụ vi phạm chống người thi hành công vụ đã bị cơ quan điều tra khởi tố hình sự thì sẽ không đồng thời bị xử phạt vi phạm hành chính. Đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn thì Thắng vẫn bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định”- luật sư Lâm nói thêm.