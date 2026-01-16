Người bệnh tiểu đường nên ăn trái cây nguyên quả hay uống nước ép? 16/01/2026 11:19

(PLO)- Đối với người mắc bệnh tiểu đường, việc lựa chọn cách ăn trái cây đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết.

Các chuyên gia khuyên người bệnh tiểu đường nên ưu tiên trái cây nguyên quả thay vì nước ép.

Đối với người mắc bệnh tiểu đường, việc lựa chọn cách ăn trái cây đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết. Ảnh: AI.



Trái cây là biểu tượng của chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, người bệnh tiểu đường thường lo ngại vị ngọt tự nhiên của chúng. Thực tế, người bệnh không nhất thiết phải kiêng cữ hoàn toàn. Những quyết định sáng suốt sẽ biến trái cây thành trợ thủ đắc lực cho sức khỏe. Các chuyên gia nhấn mạnh một số loại trái cây có thể hỗ trợ cân bằng lượng đường trong máu.

Ảnh hưởng của trái cây nguyên quả đến lượng đường trong máu

Trái cây nguyên quả chứa đường tự nhiên, nước và các hợp chất thực vật. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu. Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng Rupali Datta cho biết: "Khi ăn trái cây nguyên quả, chất xơ hoạt động như chất điều hòa tự nhiên. Nó cho phép đường được hấp thụ từ từ".

Việc giải phóng năng lượng chậm giúp trái cây nguyên quả trở thành lựa chọn an toàn. Người bệnh nên ăn với lượng vừa phải và dùng kèm trong bữa ăn.

Điều gì thay đổi khi trái cây được ép thành nước?

Chuyên gia dinh dưỡng Rujuta Diwekar cho rằng nước ép tươi không phù hợp với người bệnh tiểu đường, béo phì hay bệnh tim mạch. Theo bà, nước ép làm rối loạn lượng đường trong máu và mất đi dưỡng chất thiết yếu so với việc nhai kỹ trái cây tươi.

Quá trình ép nước loại bỏ hầu hết chất xơ và làm tăng nồng độ đường tự nhiên. Do đó, nước ép được tiêu hóa nhanh, dễ gây tăng đường huyết đột ngột. Đây là lý do nước ép, kể cả không thêm đường, thường không được khuyến khích cho người bệnh tiểu đường.

Cảm giác no và kiểm soát khẩu phần ăn

Việc ăn trái cây nguyên quả cần phải nhai, giúp báo hiệu cảm giác no và ngăn ngừa ăn quá nhiều. Chuyên gia dinh dưỡng Ananya Verma cho biết mọi người cảm thấy no sau khi ăn trái cây, nhưng nước ép không mang lại cảm giác này. Đối với việc quản lý bệnh tiểu đường, sự khác biệt này rất quan trọng để kiểm soát lượng carbohydrate tổng thể.

10 loại trái cây tốt nhất cho người tiểu đường

Chuyên gia dinh dưỡng Shilpa Arora ND gợi ý 10 loại quả lý tưởng nhờ chỉ số đường huyết thấp, giàu chất chống oxy hóa và chất xơ:

Quả lựu: Giàu chất chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do và giúp kiểm soát đường huyết.

Nho: Chứa resveratrol, hỗ trợ chức năng insulin và giúp ổn định lượng đường trong máu.

Táo: Giàu chất xơ, đặc biệt là khi ăn cả vỏ. Táo giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Quả việt quất: Chứa anthocyanin, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và tăng cường khả năng chống oxy hóa.

Dâu tây: Chỉ số đường huyết thấp, hấp thụ chậm nên ngăn ngừa tình trạng tăng đường huyết đột ngột.

Ổi: Món ăn nhẹ tuyệt vời, giàu chất xơ và hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa.

Dưa hấu: Giàu lycopene và kali, hỗ trợ chức năng thận và giảm nguy cơ tổn thương thần kinh.

Quả anh đào: Kích thích tiết insulin và cải thiện quá trình chuyển hóa glucose.

Đu đủ: Giàu chất chống oxy hóa tự nhiên, bảo vệ tế bào khỏi tác hại do đường gây ra.

Cam: Các hợp chất flavonol và phenolic làm chậm quá trình hấp thụ glucose, tăng cường kiểm soát trao đổi chất.

Các chuyên gia khuyến nghị người bệnh tiểu đường nên ăn cả quả thay vì ép lấy nước để kiểm soát tốt lượng insulin.