Thói quen ăn uống theo kiểu này dễ dẫn đến bệnh tiểu đường 15/01/2026 16:56

(PLO)-Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa thói quen ăn uống dẫn đến bệnh tiểu đường.

Trong nghiên cứu gần đây do Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) công bố, nguy cơ tử vong do ba nhóm bệnh trên tăng cao đáng kể ở những người tiêu thụ quá nhiều muối, thịt chế biến sẵn, đồ uống có đường và thịt đỏ chưa chế biến.

Ngược lại, việc thiếu hụt các loại hạt, chất béo Omega-3 từ hải sản, rau quả, ngũ cốc nguyên hạt hoặc chất béo không bão hòa đa cũng là nguyên nhân dẫn đến các hệ lụy sức khỏe tương đương.

Phân tích cho thấy, có tới gần một nửa các ca tử vong do bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường tuýp 2 có liên quan trực tiếp đến việc tiêu thụ quá mức hoặc quá thiếu hụt các yếu tố dinh dưỡng kể trên.

Những phát hiện này không chỉ đưa ra lời cảnh báo mà còn gợi mở những phương thức thay đổi lối sống nhằm cải thiện sức khỏe một cách bền vững.

Các chuyên gia khẳng định rằng một chế độ ăn uống lành mạnh cần ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt cùng các sản phẩm sữa ít béo hoặc không béo.

Bên cạnh đó, nguồn đạm nên đến từ thịt nạc, gia cầm, cá, các loại đậu, trứng và hạt, đồng thời phải hạn chế tối đa chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa (trans fat), muối (natri) và đường bổ sung.

Tiến sĩ David Goff, chuyên gia về bệnh tim và sức khỏe cộng đồng tại NIH, nhấn mạnh: "Nghiên cứu này cho thấy một số lượng lớn các ca tử vong do chuyển hóa tim mạch có liên quan mật thiết đến thói quen ăn uống của người dân.

Tuy nhiên, tin mừng là những cải thiện nhỏ trong chế độ ăn cũng mang lại kết quả tích cực rất nhanh chóng. Chúng ta có thể hành động ngay dựa trên kiến thức này bằng cách thực hiện những thay đổi nhỏ, tích tiểu thành đại để bảo vệ sức khỏe lâu dài".