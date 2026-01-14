Những thực phẩm giúp làm khỏe lá gan 14/01/2026 16:34

(PLO)-Có nhiều loại thực phẩm giúp hỗ trợ lá gan phục hồi sau khi bạn uống quá nhiều rượu bia.

Theo các chuyên gia, rượu bia có thể phá hủy các tế bào và gây sẹo cho lá gan, nhưng việc bổ sung các loại thực phẩm có thể giúp bảo vệ và phục hồi lá gan của bạn một cách đáng kể.

Củ dền và nước ép của nó rất giàu nitrat và betalains, một loại chất chống oxy hóa mạnh. Những hợp chất này giúp thúc đẩy sản xuất các enzyme giải độc, giảm viêm và giúp lá gan trở nên khỏe mạnh, vững chắc hơn trước các tác động tiêu cực.

Theo một nghiên cứu trên tạp chí World Journal of Gastroenterology, các loại hạt như hạnh nhân và óc chó là vị cứu tinh cho gan nhờ chứa nhiều chất béo không bão hòa, vitamin E và chất chống oxy hóa. Việc duy trì thói quen ăn hạt giúp giảm tình trạng viêm và căng thẳng oxy hóa bên trong gan.

Từ bông cải xanh đến súp lơ trắng, các loại rau họ cải đều hỗ trợ giải phóng các enzyme có lợi và giảm áp lực oxy hóa cho gan.

Cam, nho và các loại quả mọng chứa đầy polyphenol, chất chống oxy hóa có khả năng giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương gan. Đặc biệt, chúng còn hỗ trợ quá trình làm sạch và đào thải các độc tố tích tụ sau những đêm tiệc tùng.

Yến mạch không chỉ giàu chất xơ mà còn chứa beta-glucan. Một nghiên cứu trên tạp chí International Journal of Molecular Sciences cho thấy hợp chất này giúp giảm đáng kể lượng chất béo tích tụ trong gan, giúp cơ quan này duy trì được hiệu suất hoạt động tốt nhất.

Tỏi đã được chứng minh là có khả năng giảm lượng mỡ thừa trong gan. Với đặc tính kháng viêm mạnh mẽ, tỏi cung cấp cho lá gan sức đề kháng cần thiết để chống chọi với lượng cồn dư thừa trong các mùa lễ hội.