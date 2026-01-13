Rủi ro gì khi ăn phải thịt heo nhiễm bẩn? 13/01/2026 09:32

(PLO)- Việc ăn thịt heo nhiễm bẩn, đặc biệt là khi chưa nấu chín kỹ, tiềm ẩn những rủi ro sức khỏe cực kỳ nghiêm trọng.

Về mặt lợi ích, thịt heo là nguồn cung cấp protein chất lượng cao dồi dào. Chỉ với 85g thịt heo nấu chín, bạn đã nạp vào cơ thể 23g protein dễ hấp thụ, giúp xây dựng cơ bắp, hỗ trợ hệ miễn dịch và quản lý cân nặng.

Đáng chú ý, nhiều phần thịt heo nạc như thịt thăn đã được Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ chứng nhận là thực phẩm tốt cho tim mạch nhờ hàm lượng chất béo bão hòa và natri thấp. Việc kết hợp thịt heo với trái cây và rau xanh không chỉ tạo nên những bữa ăn ngon miệng mà còn giúp cơ thể hấp thụ tối đa vitamin, khoáng chất và các dưỡng chất thực vật.

Tuy nhiên, ngược lại các chuyên gia cảnh báo thịt heo nhiễm bẩn là nguồn lây nhiễm ký sinh trùng và vi khuẩn nguy hiểm, có thể dẫn đến các biến chứng nặng nề từ mù lòa, co giật cho đến tử vong.

Nguy cơ lớn nhất đến từ các loại giun sán và vi khuẩn có khả năng xâm nhập sâu vào cơ thể người. Ngoài các mầm bệnh sinh học, thịt heo bẩn còn chứa dư lượng kháng sinh cấm như chloramphenicol. Việc tiêu thụ thường xuyên loại thịt này góp phần gây nên tình trạng kháng kháng sinh, khiến các bệnh nhiễm trùng ở người trở nên cực kỳ khó điều trị.

Bên cạnh đó, các loại thịt heo nhiễm bẩn đã qua chế biến như xúc xích, thịt xông khói chứa nhiều chất béo bão hòa, natri và nitrat, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ.