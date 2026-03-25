7 cách tự nhiên giúp giảm cholesterol mà không cần dùng thuốc 25/03/2026 07:30

(PLO)- Chỉ với những thay đổi nhỏ trong ăn uống và lối sống mỗi ngày, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát cholesterol hiệu quả mà không cần phụ thuộc vào thuốc.

Podcast: 7 cách tự nhiên giúp giảm cholesterol mà không cần dùng thuốc

Theo Times Now, cholesterol cao là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh tim mạch. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát chỉ số này bằng những thay đổi đơn giản trong lối sống hằng ngày. Dưới đây là 7 phương pháp tự nhiên, khoa học và dễ áp dụng để cải thiện mức cholesterol một cách bền vững.

1. Tăng cường chất xơ hòa tan trong khẩu phần ăn

Bổ sung hơn 10g chất xơ hòa tan mỗi ngày có thể giúp giảm đáng kể cholesterol LDL (loại "cholesterol xấu"). Nguồn chất xơ này có nhiều trong yến mạch, đậu, táo và các loại hạt, giúp hạn chế hấp thu cholesterol vào máu.

2. Ưu tiên chế độ ăn giàu thực vật

Chế độ ăn dựa trên thực vật, giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt không chỉ cung cấp chất chống oxy hóa mà còn hỗ trợ giảm cholesterol hiệu quả. Đồng thời, việc hạn chế chất béo bão hòa từ động vật cũng góp phần bảo vệ tim mạch.

3. Duy trì thói quen tập luyện đều đặn

Tập thể dục với cường độ vừa phải đến cao, ít nhất 30 phút mỗi ngày, có thể giúp giảm LDL và tăng cholesterol HDL (loại "cholesterol tốt"). Các hoạt động như đi bộ nhanh, đạp xe hay bơi lội đều mang lại lợi ích rõ rệt.

4. Kiểm soát cân nặng hợp lý

Thừa cân, béo phì là nguyên nhân phổ biến làm tăng cholesterol. Duy trì cân nặng lý tưởng và giảm mỡ cơ thể sẽ giúp cải thiện các chỉ số mỡ máu và giảm nguy cơ bệnh tim.

5. Bổ sung axit béo omega-3

Omega-3 có tác dụng giảm triglyceride, một dạng chất béo trong máu liên quan đến nguy cơ tim mạch. Bạn có thể bổ sung từ cá béo (cá hồi, cá thu), hạt lanh hoặc quả óc chó để hỗ trợ kiểm soát cholesterol.

6. Quản lý căng thẳng hiệu quả

Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim mạch và làm rối loạn chuyển hóa cholesterol. Thiền, yoga hoặc các hoạt động thư giãn sẽ giúp ổn định tinh thần và hỗ trợ cải thiện sức khỏe tổng thể.

7. Uống trà xanh mỗi ngày

Trà xanh không chỉ giàu chất chống oxy hóa mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm cholesterol. Thói quen uống một tách trà xanh vào buổi sáng có thể mang lại lợi ích tích cực cho hệ tim mạch.

Việc giảm cholesterol không nhất thiết phải phụ thuộc vào thuốc. Chỉ cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, vận động đều đặn và kiểm soát lối sống, bạn đã có thể chủ động bảo vệ sức khỏe tim mạch một cách tự nhiên và hiệu quả.