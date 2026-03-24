Khi nào nên ăn chuối để tiếp năng lượng nhanh và bền nhất? 24/03/2026 13:34

(PLO)- Ăn chuối đúng thời điểm không chỉ giúp bạn nạp năng lượng nhanh mà còn giữ cơ thể tỉnh táo, đỡ mệt suốt cả ngày.

Theo Times Now, chuối được ví như "thanh năng lượng tự nhiên" nhờ giàu đường tự nhiên, carbohydrate dễ hấp thu và kali, bộ ba giúp cơ thể nạp năng lượng nhanh nhưng vẫn duy trì sự ổn định. Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả, thời điểm ăn chuối cần phù hợp với nhu cầu và nhịp sinh học của cơ thể.

Thời điểm lý tưởng để ăn chuối

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên ăn chuối trước khi vận động hoặc làm việc trí óc từ 30-60 phút. Lượng glucose, fructose và sucrose trong chuối giúp cung cấp năng lượng tức thì, trong khi carbohydrate duy trì sức bền và kali hỗ trợ hạn chế mệt mỏi, chuột rút. Đây cũng là lý do chuối thường xuất hiện trong khẩu phần của người tập luyện và vận động viên.

Ăn chuối buổi sáng: Tốt nhưng cần đúng cách

Chuối là lựa chọn lý tưởng để "đánh thức" cơ thể vào buổi sáng và kích hoạt quá trình trao đổi chất. Tuy nhiên, ăn chuối khi bụng đói có thể khiến đường huyết tăng nhanh rồi giảm đột ngột ở một số người.

Giải pháp tốt hơn là kết hợp chuối với protein hoặc chất béo lành mạnh như sữa chua, yến mạch, hạnh nhân hoặc đậu phộng. Cách này giúp cân bằng năng lượng, kéo dài cảm giác no và ổn định đường huyết.

Ngoài ra, chuối còn giàu chất xơ và tinh bột kháng, đặc biệt trong chuối xanh, giúp hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện sức khỏe đường ruột và duy trì cảm giác no lâu.

"Cứu cánh" cho buổi chiều mệt mỏi

Khi cơ thể rơi vào trạng thái uể oải vào giữa hoặc cuối buổi chiều, một quả chuối là lựa chọn lành mạnh thay cho cà phê hay đồ ăn ngọt. Chuối giúp phục hồi năng lượng tự nhiên, cải thiện sự tỉnh táo mà không gây cảm giác bồn chồn.

Chuối chứa nhiều đường tự nhiên, tinh bột và kali.

Bên cạnh đó, với hàm lượng nước và kali cao, chuối còn hỗ trợ cân bằng điện giải, hữu ích sau khi vận động hoặc đổ mồ hôi nhiều.

Có nên ăn chuối vào buổi tối?

Chuối không phải là thực phẩm lý tưởng để "tăng lực" vào ban đêm. Tuy nhiên, nhờ chứa magie và tryptophan, chúng lại có tác dụng thư giãn thần kinh và hỗ trợ giấc ngủ. Vì vậy, ăn chuối buổi tối phù hợp hơn với mục tiêu nghỉ ngơi hơn là bổ sung năng lượng.

Khi nào không nên ăn chuối một mình?

Bạn nên cân nhắc kết hợp chuối với thực phẩm khác nếu:

Nhạy cảm với đường huyết

Dễ bị sụt năng lượng nhanh sau khi ăn

Cần cảm giác no lâu để kiểm soát khẩu phần