Tại sao nhiều người ăn uống đúng cách, tập thể dục vẫn tăng cân? 21/03/2026 19:25

(PLO)- Ăn uống khoa học, tập luyện đều đặn nhưng cân nặng vẫn tăng, có thể vấn đề không nằm ở bạn, mà ở cách cơ thể âm thầm phản ứng với hormone và quá trình trao đổi chất.

Theo Times Now, trong nhiều năm lời khuyên về giảm cân xoay quanh một công thức đơn giản đó là ăn ít hơn, vận động nhiều hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia y khoa hiện đại cho rằng cách tiếp cận này chưa đủ toàn diện. Thực tế, tăng cân, đặc biệt là béo phì là kết quả của sự tương tác phức tạp giữa hormone, quá trình trao đổi chất và yếu tố di truyền, chứ không chỉ đơn thuần là bài toán calo nạp vào và tiêu hao.

Béo phì không chỉ đơn thuần là vấn đề calo

Theo các chuyên gia, cơ thể con người có những cơ chế sinh học tinh vi để điều chỉnh cảm giác đói, mức tiêu hao năng lượng và khả năng tích trữ mỡ. Ngay cả khi bạn duy trì chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và tập luyện đều đặn, cơ thể vẫn có thể "chống lại" việc giảm cân bằng cách tăng hormone gây đói và làm chậm quá trình trao đổi chất. Đây chính là lý do nhiều người rơi vào vòng luẩn quẩn giảm cân rồi lại tăng cân.

Thậm chí, có những trường hợp không ăn kiêng hay tập luyện vẫn giữ nguyên cân nặng, cho thấy béo phì thực chất là một tình trạng bệnh lý phức tạp, không thể đánh giá đơn giản qua lối sống.

Vai trò của hormone trong việc tăng cân

Mất cân bằng nội tiết là một trong những nguyên nhân phổ biến nhưng dễ bị bỏ qua. Các tình trạng như suy giáp, kháng insulin hay nồng độ cortisol cao đều có thể khiến cơ thể tích mỡ nhiều hơn.

Hormone đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Đặc biệt, căng thẳng kéo dài làm tăng cortisol, hormone không chỉ kích thích cảm giác thèm ăn mà còn khiến bạn ưu tiên các thực phẩm giàu đường và năng lượng. Theo thời gian, điều này dẫn đến tăng cân khó kiểm soát, ngay cả khi bạn vẫn duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Tập luyện sai cách cũng có thể phản tác dụng

Không phải cứ tập nhiều là sẽ giảm cân. Việc chỉ tập cardio quá mức mà thiếu các bài tập sức mạnh có thể làm giảm khối lượng cơ bắp. Trong khi đó, cơ bắp lại đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tốc độ trao đổi chất. Khi mất cơ, khả năng đốt cháy calo giảm đi, khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn.

Tại sao chế độ ăn kiêng khắc nghiệt lại phản tác dụng?

Các chế độ ăn kiêng quá khắt khe hoặc cắt giảm calo đột ngột thường mang lại kết quả nhanh trong ngắn hạn, nhưng lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Khi cơ thể rơi vào trạng thái "thiếu hụt năng lượng", nó sẽ tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm, làm chậm quá trình trao đổi chất.

Hệ quả là không chỉ việc giảm cân bị chững lại, mà nguy cơ tăng cân trở lại sau khi ăn uống bình thường cũng cao hơn. Lặp lại chu kỳ ăn kiêng cực đoan trong thời gian dài còn có thể gây tổn hại đến sức khỏe chuyển hóa.

Vậy giải pháp là gì?

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, béo phì nên được xem là một bệnh lý cần được đánh giá và điều trị bài bản. Chế độ ăn uống và tập luyện vẫn rất quan trọng, nhưng để đạt hiệu quả bền vững, cần có một chiến lược toàn diện hơn, bao gồm:

Kiểm tra hormone và chức năng tuyến giáp

Quản lý căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ

Kết hợp cân bằng giữa cardio và tập luyện sức mạnh

Xây dựng kế hoạch điều trị cá nhân hóa dưới sự hướng dẫn của chuyên gia

Hiểu đúng nguyên nhân cốt lõi sẽ giúp bạn không còn "đổ lỗi" cho bản thân khi cân nặng không thay đổi, đồng thời tìm được hướng đi phù hợp và hiệu quả hơn cho hành trình cải thiện sức khỏe.