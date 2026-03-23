6 loại thực phẩm âm thầm làm tăng huyết áp mà bạn không hề hay biết 23/03/2026 13:50

(PLO)- Những món ăn quen thuộc mỗi ngày tưởng chừng vô hại lại có thể âm thầm đẩy huyết áp tăng cao, khiến sức khỏe tim mạch đối mặt với nhiều rủi ro khó lường.

Podcast:

Theo NDTV, tăng huyết áp được ví như "kẻ giết người thầm lặng" vì tiến triển âm thầm nhưng có thể dẫn đến tim mạch, đột quỵ và tổn thương thận. Đáng nói, nhiều thực phẩm quen thuộc hằng ngày lại chính là tác nhân khiến huyết áp tăng mà bạn không hay biết:

1. Thịt chế biến sẵn

Giăm bông, xúc xích, thịt xông khói… chứa lượng natri rất cao cùng nitrat bảo quản. Natri khiến cơ thể giữ nước, làm tăng thể tích máu và áp lực lên thành mạch, trong khi nitrat có thể ảnh hưởng đến độ đàn hồi của mạch máu nếu tiêu thụ lâu dài. Ăn thường xuyên làm tăng nguy cơ xơ vữa và bệnh tim.

Thịt chế biến sẵn như giăm bông, xúc xích hay thịt xông khói chứa rất nhiều natri và chất bảo quản. Ảnh: Pexels

2. Súp đóng hộp

Một khẩu phần súp đóng hộp có thể chứa 800-1.200 mg natri. Lượng muối này khiến thận phải hoạt động quá tải để đào thải, dẫn đến giữ nước và tăng huyết áp nhanh chóng. Dùng thường xuyên còn làm mất cân bằng điện giải và ảnh hưởng chức năng tim mạch.

3. Bánh mì và các loại bánh nướng

Bánh mì trắng, bánh ngọt, muffin… không chỉ chứa natri từ phụ gia mà còn giàu đường và chất béo chuyển hóa. Những thành phần này thúc đẩy viêm, làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu và giảm độ đàn hồi của động mạch, yếu tố góp phần làm huyết áp tăng cao theo thời gian.

4. Gia vị và nước sốt

Nước tương, tương cà, sốt salad, sốt BBQ hay dưa muối đều chứa lượng muối lớn để bảo quản và tăng hương vị. Việc "nêm nếm quá tay" khiến tổng lượng natri trong ngày vượt mức khuyến nghị, gây giữ nước, đầy bụng và làm huyết áp tăng dai dẳng mà bạn khó nhận ra.

5. Đồ ăn đông lạnh và pizza

Các bữa ăn chế biến sẵn, pizza đông lạnh thường chứa 1.000-2.000 mg natri mỗi khẩu phần, kèm theo chất béo bão hòa, đường và phụ gia. Sự kết hợp này không chỉ làm tăng huyết áp mà còn liên quan đến béo phì và rối loạn chuyển hóa, những yếu tố làm bệnh nặng hơn.

6. Đồ uống có đường

Nước ngọt, nước tăng lực hay một số loại nước ép đóng chai chứa nhiều đường, đặc biệt là fructose. Chúng có thể làm tăng axit uric, gây viêm, rối loạn insulin và ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng mạch máu. Ngay cả đồ uống “ăn kiêng” cũng không hoàn toàn vô hại khi sử dụng thường xuyên.