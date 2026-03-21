9 loại thực phẩm nên ăn để chống lại tình trạng thiếu hụt vitamin C 21/03/2026 13:18

(PLO)- Bổ sung vitamin C đúng cách không chỉ giúp tăng sức đề kháng mà còn là "chìa khóa vàng" để duy trì làn da khỏe đẹp và cơ thể tràn đầy năng lượng mỗi ngày.

Podcast: 9 loại thực phẩm nên ăn để chống lại tình trạng thiếu hụt vitamin C

Theo Times Now, vitamin C không chỉ là một vi chất quan trọng mà còn đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì cơ thể khỏe mạnh. Dưỡng chất này giúp tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy sản sinh collagen cho làn da, hỗ trợ hấp thụ sắt và bảo vệ tế bào trước tác hại của stress oxy hóa. Theo khuyến nghị từ Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), người trưởng thành cần khoảng 75 mg vitamin C mỗi ngày đối với phụ nữ và 90 mg đối với nam giới. Tuy nhiên, nhịp sống bận rộn, chế độ ăn thiếu cân bằng hay thói quen tiêu thụ thức ăn nhanh khiến nhiều người không đáp ứng đủ nhu cầu này, dẫn đến tình trạng mệt mỏi, da xỉn màu và vết thương lâu lành.

Tin vui là bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình trạng thiếu hụt vitamin C thông qua những thực phẩm quen thuộc dưới đây:

Cam

Một trong những nguồn cung cấp vitamin C phổ biến nhất là cam. Một quả cam cỡ trung bình chứa khoảng 80-90 mg vitamin C, gần bằng lượng cần thiết hàng ngày. Thường xuyên bổ sung vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện làn da và giảm viêm.

Ổi

Ổi là một trong những nguồn cung cấp vitamin C tự nhiên tuyệt vời nhất. Một quả ổi chứa hơn 200 mg vitamin C, gấp hơn hai lần lượng vitamin C được khuyến nghị mỗi ngày. Nó cũng giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, có lợi cho sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa.

Một quả ổi chứa hơn 200 mg vitamin C, gấp đôi nhu cầu khuyến nghị.

Kiwi

Quả kiwi là một loại trái cây giàu vitamin C và rất bổ dưỡng. Một quả kiwi cỡ trung bình chứa khoảng 137 mg vitamin C, gần gấp đôi lượng vitamin C có trong cam, rất có lợi trong việc bảo vệ hệ miễn dịch và làn da. Nó cũng giúp tăng cường tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ.

Dâu tây

Dâu tây không chỉ ngon mà còn giàu vitamin C. Lượng vitamin C có trong một cốc dâu tây ước tính khoảng 85 mg. Ngoài ra, chúng còn chứa chất chống oxy hóa giúp chống viêm và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Ớt chuông đỏ

Ít ai ngờ rằng ớt chuông đỏ lại là "quán quân" vitamin C. Chỉ 100 g ớt có thể cung cấp hơn 140 mg vitamin C, vượt xa nhiều loại trái cây họ cam quýt, đồng thời bổ sung vitamin A tốt cho thị lực.

Đu đủ

Một cốc đu đủ cung cấp khoảng 88 mg vitamin C. Bên cạnh đó, enzyme tự nhiên trong đu đủ còn giúp cải thiện tiêu hóa và giảm đầy hơi.

Quả dứa

Dứa chứa vitamin C cũng như bromelain, một loại enzyme hỗ trợ tiêu hóa và giảm viêm. Một cốc dứa cắt miếng chứa khoảng 79 mg vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống viêm.

Bông cải xanh

Bông cải xanh là một siêu thực phẩm giàu vitamin C, chất xơ và chất chống oxy hóa. Khoảng nửa chén bông cải xanh nấu chín chứa khoảng 50 mg vitamin C. Thường xuyên ăn bông cải xanh có lợi cho hệ miễn dịch và có thể làm chậm sự xuất hiện của các bệnh mãn tính.

Cà chua

Một quả cà chua cỡ trung bình cung cấp khoảng 20 mg vitamin C. Ngoài ra, lycopene trong cà chua còn có lợi cho tim mạch và làn da.

Thiếu hụt vitamin C có thể làm suy giảm khả năng miễn dịch và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn uống, bạn hoàn toàn có thể khắc phục tình trạng này một cách tự nhiên. Việc bổ sung đa dạng trái cây và rau xanh giàu vitamin C mỗi ngày không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mà còn góp phần duy trì làn da tươi sáng và tăng sức đề kháng trước các tác nhân gây bệnh.