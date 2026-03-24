Sự thật đáng lo về mỡ bụng và những nguyên nhân ít ai ngờ 24/03/2026 08:03

(PLO)- Mỡ bụng không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng mà còn là dấu hiệu cảnh báo nhiều nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng, âm thầm tích tụ từ những thói quen tưởng chừng vô hại hằng ngày.

Podcast:

Theo Times Now, mỡ bụng thường bị xem nhẹ như một vấn đề ngoại hình, nhưng trên thực tế, đây lại là yếu tố nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe. Đặc biệt, lớp mỡ nội tạng tích tụ sâu bên trong ổ bụng có thể âm thầm gây ra hàng loạt biến chứng nguy hiểm, ngay cả khi bạn trông không hề thừa cân. Vì vậy, hiểu đúng về mỡ bụng không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn là cách bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Mỡ bụng nguy hiểm như thế nào?

Không phải mọi loại mỡ đều giống nhau. Mỡ bụng gồm hai loại chính gồm mỡ dưới da và mỡ nội tạng. Trong đó, mỡ nội tạng được xem là "kẻ thù thầm lặng" do có hoạt tính sinh học cao, ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ quan quan trọng.

Mỡ bụng nguy hiểm hơn bạn nghĩ và có liên quan đến sức khỏe tim mạch kém cũng như các vấn đề sức khỏe khác. Ảnh: Canva

Việc tích tụ quá nhiều mỡ nội tạng có liên quan chặt chẽ đến hàng loạt bệnh lý như tim mạch, đột quỵ, tiểu đường loại 2, gan nhiễm mỡ và hội chứng chuyển hóa. Đáng lo ngại hơn, bạn hoàn toàn có thể có chỉ số BMI bình thường nhưng vẫn đối mặt với rủi ro nếu vòng eo vượt ngưỡng an toàn (trên 102 cm ở nam và 88 cm ở nữ).

Những nguyên nhân ít ai ngờ gây tích tụ mỡ bụng

Mỡ bụng không xuất hiện trong "một sớm một chiều" mà là kết quả của nhiều yếu tố tích lũy theo thời gian:

Dư thừa năng lượng kéo dài: Chế độ ăn giàu đường (đặc biệt là fructose), tinh bột tinh chế và thực phẩm chế biến sẵn khiến cơ thể tích mỡ, nhất là ở vùng bụng.

Ít vận động: Lối sống tĩnh tại làm giảm tiêu hao năng lượng, tạo điều kiện cho mỡ thừa tích tụ.

Lão hóa tự nhiên: Tuổi càng cao, khối lượng cơ giảm và cơ thể có xu hướng tích mỡ nhiều hơn ở vùng eo.

Rối loạn hormone và căng thẳng: Hormone thay đổi theo tuổi tác, kết hợp với stress kéo dài, có thể kích thích tích trữ mỡ nội tạng.

Yếu tố di truyền: Cấu trúc cơ thể và xu hướng tích mỡ phần nào được “lập trình” sẵn từ gen.

Lối sống thiếu lành mạnh: Thiếu ngủ, sinh hoạt thất thường, lạm dụng rượu bia… đều ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và kiểm soát cơn đói.

Vì sao bạn không nên bỏ qua mỡ bụng?

Mỡ bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng, bao quanh các cơ quan sống còn và có thể âm thầm gây tổn hại trong thời gian dài. Vòng eo tăng lên không chỉ là dấu hiệu của việc tăng cân, mà còn là "tín hiệu cảnh báo sớm" cho nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Giảm mỡ bụng vì thế không đơn thuần là mục tiêu thẩm mỹ. Đó là bước quan trọng để phòng ngừa bệnh tật, kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng sống.