Vì sao trà nóng trong ngày hè lại giúp cơ thể mát hơn? 07/04/2026 15:56

(PLO)- Một tách trà nóng giữa ngày hè không hẳn khiến bạn nóng hơn, mà có thể là bí quyết giúp cơ thể tự hạ nhiệt hiệu quả.

Theo Times Now, nghe có vẻ nghịch lý, nhưng uống trà nóng vào mùa hè thực sự có thể giúp cơ thể cảm thấy mát hơn trong những điều kiện phù hợp. Cơ chế này đến từ hiệu ứng sinh nhiệt tự nhiên của cơ thể, khi bạn uống một thức uống nóng, nhiệt độ cơ thể tăng nhẹ, từ đó kích hoạt quá trình đổ mồ hôi để làm mát.

Khi mồ hôi bay hơi trên bề mặt da, nhiệt lượng sẽ được lấy đi, giúp cơ thể hạ nhiệt hiệu quả. Chính vì vậy, trong môi trường khô ráo hoặc có gió, một tách trà nóng đôi khi còn mang lại cảm giác dễ chịu hơn cả đồ uống lạnh.

Với những người yêu trà, thời tiết dường như chưa bao giờ là rào cản. Dù là mùa đông, mùa mưa hay những ngày hè oi bức, thói quen thưởng trà vẫn luôn hiện diện trong nhiều gia đình. Hình ảnh một ly trà nóng hổi giữa trưa hè tưởng chừng khó hiểu, nhưng thực tế lại có cơ sở khoa học rõ ràng.

Theo một nghiên cứu đăng trên Journal of Applied Physiology, việc uống đồ uống nóng như trà có thể tạo ra phản ứng sinh nhiệt, kích thích cơ thể tiết mồ hôi nhiều hơn, từ đó hỗ trợ làm mát hiệu quả nếu mồ hôi được bay hơi tốt.

Khoa học đằng sau cảm giác "uống nóng mà mát"

Yếu tố cốt lõi nằm ở khả năng điều hòa thân nhiệt tự nhiên. Khi trà nóng đi vào cơ thể, não bộ nhận tín hiệu nhiệt độ tăng và nhanh chóng kích hoạt tuyến mồ hôi.

Mồ hôi khi bốc hơi sẽ cuốn theo nhiệt lượng trên da, tạo ra cảm giác mát hơn. Đây cũng chính là cơ chế giúp cơ thể tự hạ nhiệt khi vận động hoặc tập thể dục.

Uống trà nóng thực chất có thể kích thích đổ mồ hôi nhiều hơn so với đồ uống lạnh.

Vì sao đổ mồ hôi lại quyết định hiệu quả làm mát?

Đổ mồ hôi là cách làm mát hiệu quả nhất của cơ thể. So với đồ uống lạnh, trà nóng có thể kích thích phản ứng này mạnh hơn.

Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc rất lớn vào môi trường xung quanh. Trong thời tiết khô ráo, thoáng gió, mồ hôi bay hơi nhanh nên cơ thể sẽ mát lên rõ rệt. Ngược lại, khi độ ẩm quá cao, mồ hôi khó bốc hơi, khiến bạn có thể cảm thấy nóng bức hơn sau khi uống.

Không chỉ làm mát, trà còn mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể

Ngoài tác động đến thân nhiệt, trà nóng còn mang đến nhiều lợi ích sức khỏe đáng chú ý:

Hỗ trợ trao đổi chất: gừng, quế hoặc bạch đậu khấu trong trà giúp kích thích chuyển hóa.

gừng, quế hoặc bạch đậu khấu trong trà giúp kích thích chuyển hóa. Tăng sự tỉnh táo: caffeine trong trà giúp giảm mệt mỏi, tăng khả năng tập trung.

caffeine trong trà giúp giảm mệt mỏi, tăng khả năng tập trung. Hỗ trợ tiêu hóa: đồ uống ấm giúp kích thích hoạt động của enzyme tiêu hóa.

đồ uống ấm giúp kích thích hoạt động của enzyme tiêu hóa. Giàu chất chống oxy hóa: các hợp chất trong trà có thể hỗ trợ giảm viêm và bảo vệ tế bào.

Nhờ đó, trà không chỉ là thức uống thư giãn mà còn có thể trở thành một phần của thói quen sống lành mạnh trong mùa hè.

Khi nào trà nóng không còn phát huy tác dụng?

Dù có cơ sở khoa học, không phải lúc nào uống trà nóng cũng giúp cơ thể mát hơn. Hiệu quả này có thể giảm hoặc mất đi nếu môi trường quá ẩm, cơ thể đang mất nước, bạn đổ mồ hôi kém, uống quá nhiều trà chứa caffeine.

Trong những trường hợp này, nước mát hoặc đồ uống bù nước có thể là lựa chọn phù hợp hơn để hạ nhiệt nhanh chóng.

Trà nóng hay đồ uống lạnh: lựa chọn nào tốt hơn cho mùa hè?

Đồ uống lạnh giúp mang lại cảm giác mát tức thì vì làm giảm nhiệt độ khoang miệng và dạ dày. Tuy nhiên, hiệu quả này thường chỉ ngắn hạn.

Trong khi đó, trà nóng tạo ra phản ứng đổ mồ hôi mạnh hơn, giúp làm mát cơ thể theo cơ chế tự nhiên và có thể duy trì lâu hơn, đặc biệt trong môi trường khô ráo.

Nói cách khác, nếu điều kiện thời tiết phù hợp, uống trà nóng không hề "phản khoa học", mà ngược lại còn là một cách làm mát rất thông minh của cơ thể.