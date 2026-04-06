Vì sao thời điểm ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đường ruột? 06/04/2026 07:50

(PLO)- Ăn đúng giờ không chỉ giúp đường ruột khỏe mạnh mà còn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giấc ngủ, tâm trạng và khả năng hấp thu dinh dưỡng của cơ thể.

Podcast: Vì sao thời điểm ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đường ruột?

Không chỉ ăn gì, ăn vào thời điểm nào cũng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe đường ruột. Hệ tiêu hóa hoạt động theo nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể, vì vậy việc duy trì giờ ăn hợp lý có thể giúp đường ruột vận hành trơn tru, hấp thu tốt hơn và giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa.

Đồng bộ với nhịp sinh học

Thời gian ăn lý tưởng nên được sắp xếp dựa trên giờ thức dậy và giờ đi ngủ mỗi ngày. Khi các bữa ăn diễn ra đều đặn, cơ thể sẽ dễ dàng đồng bộ với đồng hồ sinh học, từ đó hỗ trợ quá trình tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng và nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Ăn đúng giờ giúp cơ thể đồng bộ nhịp sinh học và nuôi dưỡng đường ruột khỏe mạnh.

Duy trì mô hình bữa ăn ổn định

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc ăn đúng giờ và duy trì lịch ăn uống ổn định mỗi ngày giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Một số mô hình ăn truyền thống, trong đó các bữa ăn được phân bổ theo khung giờ cố định, có thể góp phần hỗ trợ cân bằng hệ vi khuẩn có lợi trong ruột.

Hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn vào buổi tối

Cơ thể cần thời gian nghỉ ngơi trước khi ngủ, vì vậy tránh ăn trong khoảng 2 giờ trước giờ đi ngủ là thói quen rất có lợi. Điều này giúp dạ dày có đủ thời gian tiêu hóa thức ăn, hạn chế đầy bụng, trào ngược và tránh làm gián đoạn chu kỳ nghỉ ngơi tự nhiên.

Ảnh hưởng đến tâm trạng và tinh thần

Đường ruột thường được ví như "bộ não thứ hai" của cơ thể. Chất lượng bữa ăn và thời điểm ăn uống có thể tác động đến quá trình sản sinh các chất dẫn truyền thần kinh, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng, mức độ căng thẳng và chất lượng giấc ngủ.

Thích nghi với lối sống hằng ngày

Để duy trì đường ruột khỏe mạnh, bạn cần xây dựng lối sống cân bằng giữa giờ ăn, giấc ngủ và vận động. Một lịch sinh hoạt ổn định không chỉ giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn mà còn tạo điều kiện để lợi khuẩn đường ruột phát triển bền vững, theo Doctor NDTV.