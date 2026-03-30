Rượu vang để được bao lâu sau khi mở nắp? 30/03/2026 16:26

(PLO)- Chỉ sau vài ngày kể từ khi mở nắp, rượu vang có thể mất đi hương vị ban đầu, hiểu đúng cách bảo quản sẽ giúp giữ trọn độ ngon và tránh lãng phí.

Podcast: Rượu vang để được bao lâu sau khi mở nắp?

Theo Eat This, Not That, không ít người mê rượu vang chắc từng rơi vào cảnh khá "tiếc nuối": mở một chai rượu, nhâm nhi vài ly rồi cất lại, nhưng vài ngày sau mở ra thì hương vị đã không còn như ban đầu. Cảm giác hụt hẫng này không chỉ làm mất đi sự ngon miệng, mà còn khiến chai rượu trở nên lãng phí. Vì vậy, hiểu rõ rượu vang sau khi mở nắp có thể để được bao lâu sẽ giúp bạn thưởng thức trọn vẹn hơn và tránh những tình huống đáng tiếc như vậy.

Rượu vang chưa mở có thể để rất lâu

Khi chưa mở nắp, rượu vang có thể "ngủ yên" trong thời gian dài, thậm chí vài chục năm nếu được bảo quản đúng cách. Điều quan trọng nhất chính là nhiệt độ. Theo chuyên gia, rượu nên được giữ ở mức khoảng 12-13°C để giữ trọn hương vị. Ngược lại, nếu nhiệt độ quá cao (trên 21°C), rượu sẽ nhanh bị “già” đi, hương vị cũng vì thế mà giảm chất lượng.

Rượu vang để được bao lâu sau khi mở nắp?

Ngay khi mở chai, rượu vang bắt đầu "gặp" oxy, và đây chính là nguyên nhân khiến hương vị thay đổi dần theo thời gian. Càng để lâu ngoài không khí, rượu càng mất đi mùi thơm và vị trái cây đặc trưng. Hiện tượng này giống như khi bạn cắt một miếng táo và để ngoài, nó sẽ nhanh chóng bị thâm lại.

Hiểu rõ rượu vang sau khi mở nắp có thể để được bao lâu là điều rất cần thiết để thưởng thức trọn vẹn hơn. Ảnh: Shutterstock

Thực tế, rượu vang sau khi mở nắp có thể dùng được trong bao lâu sẽ tùy vào từng loại:

Rượu vang sủi bọt: ngon nhất trong ngày; nếu có nút chặn chuyên dụng, có thể giữ thêm 1-2 ngày

Rượu vang trắng nhẹ (độ axit cao): khoảng 3-5 ngày

Rượu vang đỏ hoặc trắng thông thường: khoảng 2-3 ngày

Rượu vang ngọt/tráng miệng: khoảng 5-7 ngày

Rượu Port: có thể để được 2-3 tuần

Ngoài ra, lượng rượu còn lại trong chai cũng rất quan trọng. Chai càng vơi, khoảng không khí bên trong càng nhiều, khiến rượu tiếp xúc với oxy nhiều hơn và nhanh hỏng hơn. Vì vậy, nếu chỉ còn lại một ít rượu, bạn nên uống sớm để đảm bảo hương vị vẫn ngon nhất.

Dấu hiệu nhận biết rượu đã hỏng

Rượu vang khi để quá lâu sau khi mở nắp sẽ có những thay đổi khá rõ rệt. Bạn có thể nhận biết qua một vài dấu hiệu đơn giản sau:

Mùi lạ: có mùi giấm, chua gắt hoặc hơi mốc

Màu sắc đổi khác: đặc biệt với vang trắng, rượu có thể ngả sang màu nâu

Xuất hiện bọt khí bất thường: xảy ra ở các loại vang không phải vang sủi

Hương vị kém đi: nhạt nhòa, mất mùi trái cây hoặc trở nên gắt, khó uống

Với rượu vang đỏ, khi bị oxy hóa, vị chát (tannin) sẽ mềm đi nhưng đồng thời rượu cũng mất đi độ đậm đà, trở nên "phẳng" và kém hấp dẫn hơn. Nếu thấy những dấu hiệu này, tốt nhất bạn không nên tiếp tục sử dụng.

Mẹo giúp kéo dài thời gian sử dụng

Để giữ rượu lâu hơn sau khi mở nắp, bạn có thể áp dụng một số cách đơn giản:

Đậy kín ngay sau khi dùng: sử dụng nút chai hoặc nút chặn chuyên dụng để hạn chế không khí lọt vào

Bảo quản trong tủ lạnh: kể cả rượu vang đỏ cũng nên được làm mát để làm chậm quá trình oxy hóa

Giảm lượng không khí trong chai: nếu còn ít rượu, hãy rót sang chai nhỏ hơn để giữ hương vị tốt hơn

Đưa rượu đỏ về nhiệt độ phù hợp trước khi uống: lấy ra khỏi tủ lạnh khoảng 30–60 phút để rượu “thở” và đạt trạng thái ngon nhất

Hiểu đúng cách bảo quản không chỉ giúp bạn tận hưởng trọn vẹn hương vị rượu vang, mà còn tránh lãng phí không đáng có, đặc biệt với những chai rượu chất lượng.