Uống nhiều nước hơn có giúp bạn giảm cân không? 28/03/2026 15:05

(PLO)- Uống nước mỗi ngày không chỉ giúp cơ thể khỏe hơn mà còn có thể hỗ trợ bạn giảm cân hiệu quả nếu duy trì đúng cách.

Theo Eat This, Not That, uống nước thường được xem là cách đơn giản để giải khát, đặc biệt trong những ngày thời tiết nóng bức. Tuy nhiên, vai trò của nước không chỉ dừng lại ở đó. Bổ sung đủ nước là yếu tố quan trọng giúp duy trì sức khỏe tổng thể, và trong nhiều trường hợp còn có thể hỗ trợ quá trình giảm cân.

Nếu bạn đang theo đuổi mục tiêu kiểm soát cân nặng với chế độ ăn lành mạnh, hạn chế đồ chiên rán, đồ ngọt và duy trì vận động đều đặn nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn, thì việc uống đủ nước có thể chính là "mảnh ghép" còn thiếu. Một thói quen đơn giản như đảm bảo cơ thể luôn đủ nước đôi khi lại tạo ra khác biệt đáng kể.

Uống nước có thực sự giúp giảm cân?

Câu trả lời là có, nhưng không phải là yếu tố duy nhất. Uống nước có thể hỗ trợ giảm cân theo nhiều cách:

Không chứa calo: Nước lọc không cung cấp năng lượng, không đường, không chất béo, là lựa chọn lý tưởng để thay thế các loại đồ uống nhiều calo như nước ngọt hay cà phê pha chế.

Tăng tiêu hao năng lượng: Một số nghiên cứu cho thấy uống nước có thể giúp cơ thể tăng nhẹ mức tiêu hao năng lượng khi nghỉ ngơi, từ đó đốt cháy nhiều calo hơn.

Hỗ trợ chuyển hóa chất béo: Cơ thể cần đủ nước để thực hiện quá trình phân giải chất béo. Khi thiếu nước, hiệu quả sử dụng mỡ làm năng lượng có thể bị ảnh hưởng.

Uống đủ nước là một thói quen đơn giản, dễ thực hiện nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock

Tuy vậy, cần nhấn mạnh rằng nước không phải "phép màu" giảm cân. Hiệu quả chỉ thực sự rõ rệt khi kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý, vận động thường xuyên và giấc ngủ đầy đủ.

Nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày?

Nhu cầu nước của mỗi người không giống nhau, phụ thuộc vào cân nặng, mức độ hoạt động và điều kiện môi trường. Tuy nhiên, theo khuyến nghị chung:

Nam giới trưởng thành: khoảng 3,7 lít/ngày

Nữ giới trưởng thành: khoảng 2,7 lít/ngày

Lượng này bao gồm cả nước từ đồ uống và thực phẩm chứa nhiều nước như trái cây, rau củ.

Uống đủ nước là một thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Dù không thể thay thế cho chế độ sống lành mạnh, nước vẫn có thể đóng vai trò như "chất xúc tác" giúp quá trình giảm cân diễn ra hiệu quả hơn nếu bạn đã áp dụng đúng các nguyên tắc cơ bản.