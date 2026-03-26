7 tác hại của việc uống nước ngọt mỗi ngày 26/03/2026 17:43

(PLO)- Mỗi lon nước ngọt bạn uống mỗi ngày tưởng chừng vô hại, nhưng lại âm thầm nạp vào cơ thể lượng đường khổng lồ và kéo theo hàng loạt nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng mà nhiều người thường bỏ qua.

Podcast: 7 tác hại của việc uống nước ngọt mỗi ngày

Theo Eat This, Not That, nước ngọt là loại đồ uống phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe. Với hàm lượng đường rất cao (một lon 355ml có thể chứa tới 10-12 thìa cà phê đường), việc tiêu thụ hàng ngày dễ vượt xa mức khuyến nghị và gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

1. Tăng cân mất kiểm soát

Nước ngọt cung cấp lượng calo lớn nhưng không tạo cảm giác no, dễ dẫn đến dư thừa năng lượng và tăng cân theo thời gian.

2. Tăng nguy cơ tiểu đường loại 2

Việc nạp đường liên tục khiến đường huyết và insulin tăng đột biến, lâu dài dẫn đến kháng insulin, yếu tố chính gây bệnh tiểu đường loại 2.

3. Ảnh hưởng xấu đến xương

Axit photphoric trong nước ngọt có thể cản trở hấp thu canxi, làm xương yếu hơn và tăng nguy cơ gãy xương.

4. Gây hại răng miệng

Đường và axit trong nước ngọt làm mòn men răng, tạo điều kiện cho sâu răng và các bệnh lý nha khoa phát triển.

5. Tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ

Lượng đường cao, đặc biệt là fructose, khiến gan quá tải, dễ dẫn đến tích tụ mỡ và gây gan nhiễm mỡ không do rượu.

Nước ngọt không chỉ gây tăng cân mà còn làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ do lượng đường cao tích tụ trong cơ thể. Ảnh: iStock

6. Gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch

Tiêu thụ nước ngọt thường xuyên góp phần gây béo phì, tăng huyết áp và tiểu đường, những yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh tim.

7. Gây hại cho thận

Nước ngọt có thể làm tăng axit uric, dẫn đến sỏi thận, bệnh gút và thậm chí làm tăng nguy cơ bệnh thận mạn tính.

Uống nước ngọt mỗi ngày không chỉ là thói quen xấu mà còn là nguy cơ tiềm ẩn cho nhiều bệnh lý nghiêm trọng. Giảm lượng tiêu thụ hoặc thay thế bằng các loại đồ uống lành mạnh hơn là cách đơn giản để bảo vệ sức khỏe lâu dài.