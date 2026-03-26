Ăn uống theo mùa giúp tăng cường sức khỏe như thế nào? 26/03/2026 07:44

(PLO)- Ăn theo mùa là cách đơn giản giúp bạn ăn ngon hơn, khỏe hơn và hấp thụ tối đa dưỡng chất từ thực phẩm tươi tự nhiên.

Theo Times Now, ăn uống theo mùa là việc lựa chọn trái cây và rau củ đúng vào thời điểm thu hoạch tự nhiên của chúng, khi thực phẩm đạt độ tươi ngon và giàu dinh dưỡng nhất. Đây không chỉ là một xu hướng lành mạnh mà còn là cách giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với sự thay đổi của thời tiết, từ đó nâng cao sức khỏe tổng thể một cách bền vững.

Nguồn dinh dưỡng dồi dào và tự nhiên hơn

Thực phẩm thu hoạch đúng mùa thường chứa hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cao hơn. Ngược lại, các loại nông sản thu hoạch sớm hoặc vận chuyển đường dài dễ bị suy giảm dinh dưỡng.

Ví dụ, rau xanh mùa lạnh giàu vitamin A và C hỗ trợ hệ miễn dịch, trong khi trái cây mùa hè giàu nước và chất chống oxy hóa giúp cơ thể giải nhiệt, giảm căng thẳng. Việc ăn theo mùa giúp duy trì sự cân bằng dinh dưỡng suốt cả năm.

Ăn uống theo mùa không chỉ là một xu hướng, mà còn là cách sống thuận tự nhiên, giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong. Ảnh: Canva

Hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột

Cơ thể có xu hướng "ưa thích" những thực phẩm phù hợp với điều kiện thời tiết. Mùa hè, các loại trái cây mọng nước như dưa hấu, xoài giúp dễ tiêu hóa và bổ sung nước. Mùa lạnh, rau xanh và thực phẩm giàu chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Nhờ đó, ăn theo mùa góp phần cải thiện sức khỏe đường ruột và hạn chế các vấn đề tiêu hóa.

Hương vị tươi ngon, tăng cảm hứng ăn uống

Rau củ quả đúng mùa thường có hương vị đậm đà hơn, ngọt hơn, giòn hơn hoặc mọng nước hơn. Khi món ăn trở nên hấp dẫn, bạn sẽ dễ dàng duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, đa dạng hóa thực đơn và bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Tăng cường miễn dịch và duy trì năng lượng

Mỗi mùa mang đến những nhóm thực phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Mùa đông ưu tiên thực phẩm giàu vitamin C và kẽm giúp tăng sức đề kháng, phòng ngừa cảm lạnh. Mùa hè lại cần các thực phẩm thanh mát, giàu nước để chống mất nước và mệt mỏi. Ăn theo mùa chính là cách "thuận tự nhiên" để duy trì năng lượng ổn định và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Làm mới thực đơn một cách tự nhiên

Thay vì lặp lại những món quen thuộc, ăn theo mùa giúp bạn liên tục khám phá các loại thực phẩm mới theo từng thời điểm trong năm. Điều này không chỉ giúp bữa ăn thêm phong phú mà còn đảm bảo cơ thể nhận được đa dạng vi chất, hỗ trợ trao đổi chất và ngăn ngừa thiếu hụt dinh dưỡng.

Lựa chọn tốt cho môi trường và chi phí

Thực phẩm theo mùa, đặc biệt là nông sản địa phương, không cần vận chuyển xa hay bảo quản lâu dài, từ đó giảm tác động đến môi trường. Đồng thời, chúng thường có giá thành hợp lý hơn và dễ dàng tìm mua. Đây là cách tiêu dùng thông minh, vừa tốt cho sức khỏe cá nhân vừa góp phần bảo vệ hành tinh.