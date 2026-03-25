10 cách kiểm soát axit uric tại nhà giúp giảm triệu chứng gút hiệu quả 25/03/2026 15:15

(PLO)- Axit uric cao khiến những cơn đau gút "ghé thăm" bất ngờ, nhưng chỉ với vài thói quen đơn giản mỗi ngày, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát và sống nhẹ nhàng, dễ chịu hơn.

Podcast: 10 cách kiểm soát axit uric tại nhà giúp giảm triệu chứng gút hiệu quả

Theo The HealthSite, axit uric tăng cao là nguyên nhân trực tiếp gây ra các cơn đau do gút, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát tình trạng này bằng những điều chỉnh đơn giản trong chế độ ăn uống và sinh hoạt hằng ngày.

Uống đủ nước mỗi ngày

Nước đóng vai trò quan trọng trong việc hòa loãng và hỗ trợ cơ thể đào thải axit uric qua đường tiết niệu. Duy trì thói quen uống đủ 2-2,5 lít nước/ngày giúp giảm nguy cơ tích tụ axit uric.

Bổ sung gừng vào khẩu phần ăn

Gừng có đặc tính chống viêm tự nhiên, giúp làm dịu các cơn đau do gút và hỗ trợ kiểm soát nồng độ axit uric trong cơ thể.

Sử dụng nghệ hợp lý

Nghệ chứa curcumin, hoạt chất có khả năng chống viêm và hỗ trợ giảm axit uric, đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên bị đau khớp.

Curcumin trong nghệ giúp kháng viêm hiệu quả, hỗ trợ giảm đau khớp và cải thiện vận động mỗi ngày. Ảnh: Pexels

Tăng cường ăn quả anh đào

Anh đào giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng giảm viêm và hỗ trợ hạ nồng độ axit uric trong máu một cách tự nhiên.

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C giúp tăng cường khả năng đào thải axit uric qua thận. Bạn có thể bổ sung từ cam, chanh, ổi hoặc các loại rau xanh.

Hạn chế thực phẩm giàu purine

Các thực phẩm chứa nhiều purine như nội tạng động vật, hải sản, thịt đỏ,… là "thủ phạm" làm tăng axit uric. Cắt giảm nhóm thực phẩm này là bước quan trọng để kiểm soát bệnh gút.

Uống giấm táo đúng cách

Giấm táo có thể hỗ trợ cân bằng pH trong cơ thể, từ đó góp phần làm giảm nồng độ axit uric khi sử dụng với liều lượng hợp lý.

Duy trì cân nặng ở mức khỏe mạnh

Thừa cân làm gia tăng sản xuất axit uric và gây áp lực lên khớp. Việc kiểm soát cân nặng giúp giảm đáng kể nguy cơ bùng phát các cơn đau gút.

Giảm lượng đường fructose

Tiêu thụ quá nhiều fructose, thường có trong nước ngọt, bánh kẹo, có liên quan đến việc tăng axit uric. Hạn chế đồ ngọt là cách hiệu quả để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Tập thể dục thường xuyên

Vận động đều đặn không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn cải thiện quá trình trao đổi chất, từ đó hỗ trợ ổn định nồng độ axit uric.

Kiểm soát axit uric không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc. Chỉ cần duy trì lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống hợp lý và thói quen vận động đều đặn, bạn hoàn toàn có thể giảm thiểu nguy cơ và sống khỏe mạnh hơn dù mắc bệnh gút.