3 loại rau củ bình dân nhưng cực tốt cho gan 28/03/2026 11:29

(PLO)- Chỉ với những loại rau củ quen thuộc, bạn đã có thể âm thầm "bảo vệ" lá gan mỗi ngày mà không cần đến các phương pháp phức tạp.

Podcast:

Theo NDTV, sức khỏe gan thường chỉ được chú ý khi cơ thể đã xuất hiện vấn đề. Trong khi đó, cơ quan này lại đóng vai trò thiết yếu trong việc xử lý chất dinh dưỡng, thải độc, điều hòa chuyển hóa và duy trì mức năng lượng tổng thể. Một lá gan khỏe mạnh chính là nền tảng cho nhiều chức năng sống quan trọng, dù chúng ta ít khi nhận ra.

Tin tốt là, bạn không cần đến những chế độ ăn kiêng khắt khe hay các phương pháp "detox" phức tạp để chăm sóc gan. Chỉ cần duy trì những lựa chọn thực phẩm lành mạnh, quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày cũng có thể tạo nên sự khác biệt lâu dài.

Củ dền

Củ dền nổi bật với hàm lượng betalain cao, hợp chất tạo nên sắc đỏ đặc trưng. Betalain có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp giảm stress oxy hóa trong cơ thể. Khi áp lực oxy hóa được kiểm soát, gan cũng giảm bớt gánh nặng, từ đó hoạt động hiệu quả hơn.

2. Bông cải xanh (và các loại rau họ cải)

Bông cải xanh chứa sulforaphane, một hợp chất có vai trò kích hoạt các enzyme giải độc tự nhiên của gan. Điều này giúp cơ quan này xử lý độc tố tốt hơn. Ngoài bông cải xanh, các loại rau cùng họ như bắp cải hay súp lơ cũng mang lại lợi ích tương tự và dễ dàng chế biến trong nhiều món ăn.

3. Mướp đắng (khổ qua)

Mướp đắng không chỉ giúp kiểm soát đường huyết mà còn cải thiện độ nhạy insulin, góp phần giảm áp lực chuyển hóa và hỗ trợ phòng ngừa gan nhiễm mỡ.

Mướp đắng không chỉ quen thuộc với công dụng hỗ trợ kiểm soát đường huyết mà còn giúp cải thiện độ nhạy insulin. Đây là yếu tố quan trọng bởi tình trạng kháng insulin có liên quan mật thiết đến bệnh gan nhiễm mỡ. Khi chức năng insulin được cải thiện, gan cũng được "giải tỏa" phần nào áp lực chuyển hóa.

Việc chăm sóc gan không nhất thiết phải bắt đầu từ những thay đổi lớn. Đôi khi, chính những thực phẩm giản dị, dễ tìm trong bữa ăn hằng ngày lại là “trợ thủ” bền bỉ giúp gan duy trì trạng thái khỏe mạnh theo thời gian.