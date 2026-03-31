Thói quen công sở đang âm thầm gây hại cho gan của bạn như thế nào? 31/03/2026 09:14

(PLO)- Những thói quen tưởng chừng vô hại nơi công sở như ăn vội, uống ngọt, ngồi lâu,… lại đang âm thầm đẩy bạn đến gần hơn với gan nhiễm mỡ mà không hề hay biết.

Theo The Times of India, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) không xuất hiện đột ngột, mà hình thành dần theo thời gian, từ những gì bạn ăn, uống và cách bạn sinh hoạt mỗi ngày. Đặc biệt, lối sống văn phòng hiện đại đang khiến lá gan phải “gánh chịu” nhiều áp lực hơn bạn nghĩ.

Gan là cơ quan quan trọng giúp xử lý dinh dưỡng, thải độc và điều hòa đường huyết. Nhưng khi cơ thể nạp quá nhiều đường, chất béo và lại ít vận động, gan sẽ bắt đầu tích trữ mỡ. Lâu dần, tình trạng này có thể dẫn đến viêm, xơ gan và nhiều bệnh lý nghiêm trọng.

Dưới đây là những thói quen quen thuộc nơi công sở nhưng lại âm thầm gây hại cho gan:

Bữa sáng vội vàng, nhiều đồ ngọt

Nhiều người ăn sáng ngay tại bàn làm việc với bánh mì trắng, bánh ngọt hoặc ngũ cốc. Những thực phẩm này làm đường huyết tăng nhanh, khiến gan phải chuyển hóa phần dư thành mỡ. Lặp lại mỗi ngày, mỡ sẽ tích tụ trong gan.

Thói quen ăn uống thiếu kiểm soát và ngồi lâu nơi công sở có thể âm thầm làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ. Ảnh: impactlab.net

Uống nhiều đồ ngọt mà không để ý

Cà phê sữa, nước ngọt, nước tăng lực hay nước ép đóng hộp đều chứa nhiều đường. Đặc biệt, đường dạng lỏng không tạo cảm giác no, khiến bạn dễ nạp quá nhiều calo. Gan phải xử lý lượng đường này và dần tích mỡ nhiều hơn.

Bữa trưa tiện lợi nhưng giàu rủi ro

Sự phổ biến của các ứng dụng giao đồ ăn khiến bữa trưa văn phòng ngày càng "thịnh soạn" với đồ chiên rán, thức ăn nhanh, món nhiều kem và bơ. Những lựa chọn này giàu chất béo bão hòa và tinh bột tinh chế. Kết hợp với việc ngồi lâu, chúng làm tăng mỡ bụng, yếu tố liên quan chặt chẽ đến gan nhiễm mỡ.

Ăn tối muộn, ngủ không đủ

Làm việc khuya khiến nhiều người ăn tối rất muộn. Điều này làm rối loạn đồng hồ sinh học, khiến gan không kịp xử lý dinh dưỡng. Thiếu ngủ còn làm bạn thèm đồ ngọt và đồ béo hơn, tạo thành vòng lặp không tốt.

Uống rượu "xả stress" cuối tuần

Nhiều người cho rằng chỉ cần kiểm soát tốt trong tuần thì có thể "thoải mái" vào cuối tuần. Tuy nhiên, việc uống rượu quá mức dù không thường xuyên vẫn gây độc trực tiếp cho tế bào gan. Khi kết hợp với tình trạng mỡ gan sẵn có, nguy cơ viêm gan và xơ gan càng gia tăng.

Ăn nhiều nhưng thiếu chất

Chế độ ăn nhiều cơm, bánh mì, đồ béo nhưng lại thiếu protein khiến cơ thể dễ tích mỡ. Protein giúp duy trì cơ bắp và hỗ trợ kiểm soát đường huyết, thiếu nó, gan càng dễ "quá tải".

Ngồi quá lâu, ít vận động

Ngồi làm việc hàng giờ liền làm giảm tiêu hao năng lượng và tăng nguy cơ kháng insulin. Ngay cả khi bạn có tập thể dục, việc ngồi quá lâu vẫn gây ảnh hưởng tiêu cực đến gan.