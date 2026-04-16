Uống bao nhiêu cà phê để giảm căng thẳng? 16/04/2026 16:27

(PLO)- Cà phê có thể giúp bạn tỉnh táo và cải thiện tâm trạng, nhưng chỉ cần uống quá ngưỡng hoặc sai thời điểm, thức uống quen thuộc này lại dễ kích hoạt hormone stress, khiến cơ thể rơi vào trạng thái lo âu và mất ngủ.

Theo Times Now, cà phê có thể mang lại nhiều lợi ích nếu sử dụng đúng cách, từ tăng sự tỉnh táo đến cải thiện tâm trạng. Tuy nhiên, khi tiêu thụ quá mức, thức uống quen thuộc này lại dễ trở thành “con dao hai lưỡi” đối với sức khỏe tinh thần.

Các chuyên gia cho rằng uống quá 4-5 tách cà phê mỗi ngày có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái lo lắng, bồn chồn và dễ cáu kỉnh. Lượng caffeine dư thừa không chỉ làm tăng nhịp tim, huyết áp mà còn gây cảm giác hồi hộp, khó chịu và đặc biệt là rối loạn giấc ngủ.

Đáng chú ý, caffeine còn kích thích cơ thể giải phóng cortisol, hormone căng thẳng chính. Khi nồng độ cortisol duy trì ở mức cao trong thời gian dài, tình trạng stress mạn tính có thể trở nên nghiêm trọng hơn, kéo theo nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể.

Một tách cà phê đúng lúc có thể tiếp thêm năng lượng, nhưng nếu lạm dụng, chính caffeine sẽ trở thành tác nhân làm tim đập nhanh, khó ngủ và khiến căng thẳng kéo dài hơn bạn nghĩ.

Thời điểm uống cũng quyết định mức độ căng thẳng

Không chỉ số lượng, thời điểm uống cà phê cũng ảnh hưởng lớn đến phản ứng của cơ thể. Các chuyên gia khuyến cáo nên tránh uống cà phê trong vòng 6-8 tiếng trước giờ ngủ để hạn chế nguy cơ mất ngủ và căng thẳng kéo dài.

Buổi sáng: Giúp tăng sự tỉnh táo, cải thiện tinh thần và tạo năng lượng tích cực cho ngày mới.

Giữa trưa hoặc đầu giờ chiều: Có thể hỗ trợ duy trì năng suất, giảm cảm giác uể oải sau bữa trưa.

Cuối buổi tối: Dễ làm gián đoạn giấc ngủ, từ đó gián tiếp khiến mức độ căng thẳng tăng cao vào ngày hôm sau.

Mỗi người phản ứng với caffeine khác nhau

Độ nhạy cảm với caffeine ở mỗi người không giống nhau. Có người cảm thấy thư giãn, tập trung hơn sau một tách cà phê, nhưng cũng có người nhanh chóng rơi vào trạng thái lo âu chỉ với một lượng nhỏ.

Sự khác biệt này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như di truyền, khả năng dung nạp caffeine, thể trạng và sức khỏe tổng thể.

Một số nghiên cứu cho thấy, 2-3 tách cà phê mỗi ngày có thể giúp cải thiện tâm trạng, hỗ trợ tư duy và giảm căng thẳng. Ngược lại, khi vượt quá ngưỡng này, nguy cơ lo lắng, mất ngủ và stress sẽ tăng lên rõ rệt.

Vì vậy, nếu muốn dùng cà phê như một cách hỗ trợ tinh thần, điều quan trọng nhất là uống điều độ và đúng thời điểm. Kết hợp cùng lối sống lành mạnh như tập thể dục đều đặn, ăn uống cân bằng và ngủ đủ giấc sẽ giúp phát huy lợi ích mà không làm gia tăng áp lực cho cơ thể.