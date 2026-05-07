4 thời điểm ‘vàng’ uống nước ấm để đạt hiệu quả sức khỏe tốt nhất 07/05/2026 18:43

Vì lý do này, việc uống nước ấm ngay khi thức dậy và trước bữa ăn có thể mang lại hiệu quả đặc biệt. Uống nước ấm trước khi đi ngủ cũng là thời điểm tốt giúp cơ thể thư giãn.

Lợi ích của việc giữ đủ nước cho cơ thể đối với sức khỏe và tinh thần đã được chứng minh rộng rãi. Nhiệt độ nước đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là nước nóng giúp tăng cường tuần hoàn máu và hỗ trợ tiêu hóa. Để tối đa hóa các lợi ích này, bạn nên chọn những thời điểm nhất định trong ngày để bổ sung.

Việc đầu tiên cần làm vào buổi sáng

Uống nước ấm ngay sau khi thức dậy là cách tốt nhất để bắt đầu ngày mới. Nước ấm có thể thay thế cà phê hoặc trà mà không chứa caffeine và không calo. Thói quen này làm tăng lưu lượng máu đến hệ tiêu hóa, giúp khởi động quá trình trao đổi chất. Điều này giúp bạn tỉnh táo hơn mà không cần đến tác dụng kích thích của caffeine.

Bạn cần đảm bảo nước ở nhiệt độ an toàn trước khi uống. Sau vài giờ ngủ, cơ thể thường bị mất nước tự nhiên. Uống nước ấm ngay khi thức dậy giúp bổ sung độ ẩm, đào thải độc tố và tiếp thêm năng lượng cho cả ngày dài.

Trước bữa ăn

Uống nước ấm làm tăng lưu lượng máu đến đường tiêu hóa, giúp cơ quan này thư giãn và hỗ trợ quá trình tiêu hóa tốt hơn. Điều này đặc biệt có lợi trước khi ăn vì nước ấm chuẩn bị cho các cơ quan tiêu hóa tiếp nhận thức ăn. Ngoài ra, uống nước trước bữa ăn còn tạo cảm giác no, giúp bạn ăn ngon miệng và kiểm soát lượng thực phẩm nạp vào cơ thể.

Trước khi đi ngủ

Do nước ấm có tác dụng thư giãn cơ thể, việc bổ sung nước ấm vào buổi tối có thể giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn. Đây là một phần hữu ích trong thói quen sinh hoạt ban đêm để chuẩn bị cho giấc ngủ sâu. Tuy nhiên, bạn không nên uống quá nhiều nước ngay trước khi ngủ vì bàng quang đầy có thể gây gián đoạn giấc ngủ.

Khi cảm thấy mệt mỏi hoặc bị bệnh

Nước ấm đặc biệt có lợi trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh như cảm lạnh, cúm hoặc COVID-19. Các tác nhân gây bệnh này thường ảnh hưởng trực tiếp đến mũi và họng. Nước ấm giúp làm dịu cơn đau họng, từ đó giảm ho do kích ứng.

Đồng thời, hơi nóng hỗ trợ thông mũi và giảm tình trạng nghẹt mũi hiệu quả. Việc giữ đủ nước khi bị ốm là yếu tố then chốt để hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả nhất.

Mẹo uống nước ấm an toàn

Mặc dù có nhiều lợi ích, bạn vẫn nên cẩn trọng để tránh bị thương. Uống nước quá nóng có thể gây bỏng lưỡi, vòm miệng và thực quản, dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng.

Để đảm bảo an toàn, hãy tránh sử dụng nước ở nhiệt độ quá cao. Các nghiên cứu cho thấy nhiệt độ lý tưởng để thưởng thức đồ uống nóng là từ 54 đến 71 độ C. Mức nhiệt này thấp hơn nhiều so với nhiệt độ sôi của nước. Sau khi đun, bạn nên đợi khoảng 5 phút cho nước nguội bớt và nên uống từng ngụm nhỏ.