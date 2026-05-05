Cách chọn thức uống bù nước hiệu quả trong mùa nắng nóng 05/05/2026 14:33

(PLO)- Trước tình trạng nắng nóng gay gắt gây mất nước và tiêu hao năng lượng nhanh chóng, việc lựa chọn thức uống bù nước không chỉ đơn thuần để giải khát mà còn là yêu cầu thiết yếu để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Nhiều người thường phân vân giữa dung dịch ORS, nước dừa và nước chanh loại nào phù hợp bù nước hiệu quả trong nắng nóng. Mỗi loại đều có những lợi ích riêng trong việc phục hồi cơ thể.

Mồ hôi không chỉ là nước mà còn chứa các chất điện giải như natri, kali và clo. Nếu chỉ uống nước lọc mà không bổ sung điện giải, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức.

Nước dừa và nước chanh là những lựa chọn bù nước tự nhiên phổ biến

Nước dừa là thức uống hoàn toàn tự nhiên với hàm lượng kali vừa đủ. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các trường hợp mất nước nhẹ do hoạt động thể chất. Tuy nhiên, nhược điểm của nước dừa là hàm lượng natri thấp, không đủ để điều trị mất nước nghiêm trọng. Ngoài ra, hàm lượng đường trong nước dừa cũng khá cao.

Nước chanh (nimbu pani) khi pha cùng muối và đường sẽ hiệu quả hơn nước dừa. Sự kết hợp giữa glucose và natri giúp kích thích quá trình hấp thụ tại ruột. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là độ chính xác. Khi pha tại nhà, tỉ lệ muối và đường thường không đồng nhất giữa các lần pha.

Dung dịch bù nước đường uống (ORS) được pha chế theo tiêu chuẩn của WHO. Loại nước này dựa trên hệ thống vận chuyển đồng thời natri và glucose. Các chất điện giải được cung cấp với tỉ lệ hoàn hảo nhằm đảm bảo sự hấp thu tối đa của ruột.

Dung dịch ORS là lựa chọn bắt buộc khi cơ thể mất nước nghiêm trọng

Ông Jeevan Kasara, Chủ tịch của Steris Healthcare, cho biết nước dừa và nước chanh chỉ tiện dụng cho nhu cầu thông thường. Nếu một người bị nôn mửa, tiêu chảy hoặc tiếp xúc với nhiệt độ cao kéo dài, ORS là lựa chọn bắt buộc.

"Cơ thể cần một lượng natri và glucose nhất định với tỉ lệ mà nước dừa hoặc nước chanh không thể đảm bảo. Việc dự trữ các gói ORS tại nhà nên trở thành thói quen phổ biến", ông Jeevan Kasara nói.

Cả ba loại thức uống đều đáp ứng tốt nhu cầu giải khát và bù nước thông thường trong mùa hè. Tuy nhiên, đối với tình trạng mất nước bệnh lý, chỉ có ORS mới thực sự mang lại hiệu quả chính xác. Việc chuẩn bị sẵn vài gói ORS trong nhà là cách bảo vệ sức khỏe chủ động trước cái nóng gay gắt.